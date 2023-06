Innovaderm désigne Cedric Burg comme nouveau Chef des opérations





Innovaderm souhaite la bienvenue à Cedric Burg en tant que nouveau Chef des opérations. Le nouveau rôle de M. Burg implique la gestion des opérations globales d'Innovaderm au Canada, en étroite collaboration avec les chefs de service, tout en supervisant la plupart des activités d'Innovaderm.

Cedric a accumulé 20 ans d'expérience dans plusieurs postes de développement clinique, de consultant à vice-président senior dans les industries pharmaceutiques et CRO. Ses principales compétences sont ancrées dans les opérations cliniques et la gestion de projet et s'étendent à des domaines connexes tels que la gestion des données, les affaires réglementaires et la rédaction médicale, tant en Amérique du Nord qu'en Europe.

« Je suis ravi de réintégrer le secteur de la recherche sous contrat (CRO). L'expertise que j'ai acquise dans les 2 sphères de l'industrie aidera les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques à mener à bien leurs essais cliniques en tirant parti de l'expertise historique d'Innovaderm en dermatologie » Cedric Burg, Chef des opérations chez Innovaderm Recherches Inc.

Passionné de technologie, il s'efforce de tirer parti des nouveaux développements technologiques afin d'accroître l'efficacité des opérations cliniques. Ses initiatives cumulatives ont permis aux organisations qu'il a dirigées d'économiser des millions de dollars. Cedric Burg est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'American University de Washington, D.C., d'une maîtrise en sciences de la vie de l'Université de Rennes et d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Nantes.

Innovaderm Recherches Inc. est le principal CRO de dermatologie à service complet. Fondé en 2000, Innovaderm s'appuie sur une expertise et une expérience approfondie permettant d'opérationnaliser tous les aspects de la recherche clinique et d'offrir l'excellence dans les études de phase précoce ou avancée. La mission d'Innovaderm est de mener des initiatives de recherche innovantes dans l'objectif d'améliorer la vie des patients.

