Négociations de mauvaise foi: le SPPMM entreprend des recours contre la Cité de Dorval





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Une plainte contre la Cité de Dorval a récemment été déposée par le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) au Tribunal administratif du travail (TAT), pour négociations de mauvaise foi.

Entraves aux négociations de la part de l'employeur

Alors que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2018, il n'y a eu aucune avancée dans les négociations depuis plusieurs mois. À l'initiative du SPPMM, une médiatrice a été nommée et un exercice de médiation a été amorcé afin d'amener l'employeur à reprendre les négociations, mais sans succès. Plutôt que de reprendre les discussions ou de s'engager de bonne foi dans le processus de médiation, la Cité de Dorval, par le biais de son porte-parole, a simplement réitéré les demandes de l'employeur, et ce, sans avoir de mandat pour négocier les demandes syndicales. On ne peut plus parler de négociation lorsqu'il s'agit de mettre sur la table seulement les demandes de l'employeur, évacuant complètement les demandes des professionnelles et professionnels municipaux, qui attendent depuis déjà plusieurs années pour renouveler leur convention collective.

Devant cette fermeture de la part des élu.es municipaux, le SPPMM n'a eu d'autre choix que de se tourner vers les tribunaux. En déposant sa plainte pour négociations de mauvaise foi, le SPPMM souhaite forcer la Cité de Dorval à reprendre de façon sérieuse les pourparlers afin d'en arriver à une entente satisfaisante entre les parties.

Citations

«?Nous aurions préféré ne pas en arriver là, mais nous ne sommes pas devant un interlocuteur réceptif et de bonne foi. Nous avons proposé des compromis et rien ne bouge. Nos membres sont sans convention depuis 2019 et il faut que ça avance. Devant cette impasse, le SPPMM entreprend ces recours pour défendre le droit à une négociation juste, libre et équitable et afin de faire reprendre un réel processus de négociation collective.»?

«?Cette fermeture de la part des élu.es de la Cité de Dorval représente vraiment un manque de respect envers les professionnelles et professionnels qui contribuent à l'essor de la communauté. Ces travailleurs et travailleuses accomplissent des mandats importants pour la population de Dorval et méritent une meilleure reconnaissance et une meilleure écoute.

-Anne Dorais, Présidente du SPPMM

À propos du SPPMM

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) représente près de 2900 membres oeuvrant au sein des différents services et arrondissements de la Ville de Montréal et de cinq villes reconstituées de l'agglomération de Montréal, soit Côte-Saint-Luc, Dorval, Mont-Royal, Pointe-Claire et Westmount. Le SPPMM catalyse l'énergie de ses membres pour élaborer des propositions novatrices et mobilisatrices au profit des travailleurs et des travailleuses, mais également des citoyens et citoyennes de l'agglomération de Montréal. Parmi les divers domaines d'activités de nos membres, mentionnons entre autres, mais pas exclusivement, les bibliothèques, les finances, les communications, l'informatique, l'urbanisme, les sports et loisirs et le développement économique et communautaire.

SOURCE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTREAL

19 juin 2023 à 06:00

