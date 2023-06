/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse concernant la mission économique à Paris





QUÉBEC, le 15 juin 2023 Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à un point de presse concernant la mission économique qu'il dirige, du 17 au 23 juin 2023, à l'occasion du 54e Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget.

Date : Le dimanche 18 juin 2023



Heure : 16 h 15 (heure de Paris)

10 h 15 (heure du Québec)



Endroit : Délégation du Québec à Paris

39, avenue Victor Hugo, 75116

Salle Gérin Lajoie

Une rencontre en visioconférence aura également lieu pour les médias qui ne seront pas à Paris. Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place ou assister à la visioconférence doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre leur nom, le média pour lequel ils travaillent et leur adresse courriel à Mme Dominique David à l'adresse suivante : [email protected] d'ici le 18 juin à 14 h (heure de Paris) et à 8 h (heure du Québec).

