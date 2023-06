Diffusion du rapport annuel issu du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux





QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a aujourd'hui rendu public le 14e rapport sur les incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 444 756 événements indésirables ont été déclarés, parmi lesquels 99,77 % n'ont entraîné aucune conséquence grave ou permanente. Le nombre total d'événements recensés représente une augmentation de 0,46 % par rapport à l'année précédente, mais demeure une diminution significative par rapport à 2020, soit de 10,22 %. Notons que 0,12 % des événements déclarés dans l'année 2021-2022 ont entraîné des conséquences graves et permanentes, et que 0,12 % ont été associés à un décès.

Soulignons que le nombre total d'événements survenus doit être mis en relation avec le volume de soins. Rappelons qu'au Québec, sur la période du rapport, on compte notamment plus de 474 103 chirurgies, plus de 3,3 millions de visites à l'urgence, environ 5,9 millions de consultations médicales en établissement, plus de 208 millions d'analyses en laboratoire et près de 12,6 millions de journées d'hébergement en établissement (jours-présence).

Le rapport présente les données issues du registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux (RNIASSSS). L'objectif du registre est de cumuler des données relatives aux incidents et accidents, de favoriser l'analyse de ces événements, d'identifier des pistes d'amélioration en découlant et, ultimement, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services dispensés dans le réseau de la santé et des services sociaux.

La déclaration des incidents et des accidents contribue à la promotion d'une culture de sécurité des soins et des services dans les établissements et assure ainsi que chaque événement indésirable soit analysé par l'établissement et que des actions soient prises pour éviter qu'un tel événement ne survienne à nouveau. Les établissements du réseau peuvent se référer aux données contenues dans ce rapport annuel pour établir des mesures concrètes contribuant à améliorer de manière tangible et durable la qualité et la sécurité des services offerts à leurs usagers.

Ajoutons par ailleurs qu'au cours de la dernière année, le MSSS, en collaboration avec plusieurs établissements, a réalisé des formations en ligne afin de contribuer à la formation initiale et continue du personnel, particulièrement en gestion des risques.

Faits saillants :

En 2002, le Québec était la première province à se doter de dispositions législatives s'appliquant aux incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins et de services et à exploiter un tel registre.

La déclaration des incidents et des accidents et la publication annuelle d'un rapport national poursuivent l'objectif de soutenir une culture de transparence auprès des usagers et usagères du réseau et de la population en général.

