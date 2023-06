Le Prix Michener salue le mérite de deux enquêtes journalistiques percutantes, sur les fonds des pensionnats et la mauvaise gestion de Hockey Canada, dans une cérémonie commune soulignant l'importance du journalisme d'intérêt public





OTTAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie à Rideau Hall, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a salué le travail journalistique exceptionnel des finalistes des deux dernières éditions du Prix Michener. Le Prix Michener 2021 est conjointement octroyé à CBC Saskatoon pour Inside the failed push to make Catholic Church pay for its residential school abuses (Regard sur l'échec de la tentative de faire payer l'Église catholique pour ses abus dans les pensionnats) et The Globe and Mail pour Residential Schools (Les pensionnats). Le lauréat de l'édition 2022 du prix est The Globe and Mail pour Hockey Canada's Secret Funds (Les fonds secrets de Hockey Canada).

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau remettre les Prix Michener 2021 et 2022 en personne à Rideau Hall. Les Prix Michener récompensent l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Toutefois leur action ne s'arrête pas à cette distinction : ces prix reconnaissent le pouvoir du journalisme, qui contribue à modifier des lois, à sauver des vies et à faire évoluer notre société. C'est ce qu'ont accompli chacun des médias lauréats des éditions 2021 et 2022, grâce à leur reportage dont les répercussions se font encore ressentir à travers le pays, a souligné Pierre-Paul Noreau, président de la Fondation des Prix Michener. Les journalistes et les salles de presse qui leur servent de porte-voix méritent nos remerciements, pour s'être attaqués à des sujets difficiles, avoir exposé des actes répréhensibles, avoir fait entendre des personnes qui étaient réduites au silence, et avoir amélioré la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes. »

Lauréats du Prix Michener 2021 : CBC Saskatoon pour Inside the failed push to make Catholic Church pay for its residential school abuses (Regard sur l'échec de la tentative de faire payer l'Église catholique pour ses abus dans les pensionnats) et The Globe and Mail pour Residential Schools (Les pensionnats)

À l'été 2021, Jason Warick de la CBC Saskatoon a révélé que l'Église catholique, qui dirigeait la majorité des pensionnats financés par le gouvernement du pays, n'avait versé qu'une fraction des 79 millions de dollars promis aux survivant.e.s par le passé. Au lieu de cela, des millions ont été détournés pour payer les frais juridiques et administratifs de l'Église. Alors que cette dernière déclarait ne pas pouvoir amasser les fonds prévus pour les survivant.e.s, la CBC a révélé elle dépensait près de 300 millions de dollars à l'entretien de cathédrales et d'églises. Une équipe du Globe and Mail collaborait aussi à cette histoire, menant la toute première analyse des actifs nets de l'Église catholique au Canada, amplifiant la voix des survivant.e.s, tout en se battant pour mettre la main sur les registres de la GRC et de l'Église. Le quotidien torontois a produit plus d'une douzaine d'histoires en 2021, qui analysaient minutieusement les obligations financières de l'Église envers les peuples autochtones. Ces deux enquêtes percutantes ont provoqué toute une série de changements de changements, allant des excuses nationales des évêques canadiens à une nouvelle campagne de financement de 30 millions de dollars destinés à des projets de guérison et de réconciliation, sans oublier la rencontre avec le pape François au Canada et ses excuses historiques aux survivant.e.s en 2022. Nous n'avons pas fini de mesurer les retombées.

Lauréat du Prix Michener 2022 : The Globe and Mail pour Hockey Canada's Secret Funds (Les fonds secrets de Hockey Canada)

Le premier coup de tonnerre de cette série de reportages a révélé que Hockey Canada avait secrètement employé les revenus provenant des frais d'inscription, recueillis auprès de parents canadiens depuis des dizaines d'années, pour régler à coup de millions de dollars des plaintes pour agression sexuelle, et ce, sans jamais divulguer cette utilisation des fonds aux parents ni aux joueur.euse.s. Cette pratique a permis de systématiquement cacher au public des allégations de viol pendant des décennies. En même temps que Hockey Canada utilisait des tactiques d'obstruction et usait de tromperie pour protéger son système de gestion et ses finances, le Globe continuait ses reportages, influençant grandement la suite des choses : enquête recentrée, départ du PDG de Hockey Canada et démission de tous les membres de son conseil d'administration, relance d'une enquête policière embourbée et, finalement, restructuration de Hockey Canada. Un reportage qui a dénoncé une façon de « jouer le jeu » qui n'avait rien à voir avec le sport.

Le Prix Michener a été institué en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, pour récompenser l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public. Les candidatures soumises au Prix Michener sont jugées par un panel d'experts en journalisme qui proviennent des milieux des médias ou de l'enseignement de partout au pays.

Un certificat de mérite a été remis aux finalistes suivants :

CBC News, pour son reportage Peter Nygard Investigations (Les enquêtes sur Peter Nygard ), en 2021

(Les enquêtes sur ), en 2021 CBC Saskatchewan , pour Indigenous or Pr etender (Autochtone ou faussaire), en 2021

, pour etender (Autochtone ou faussaire), en 2021 Global News, pour Exposing sexual misconduct among Canada's top military commanders (Dénoncer l'inconduite sexuelle parmi les principaux commandants militaires du Canada ), en 2021

(Dénoncer l'inconduite sexuelle parmi les principaux commandants militaires du ), en 2021 Kamloops this Week, pour Spending at the Thompson-Nicola Regional District (Dépenses au District régional de Thompson-Nicola), en 2021

this Week, pour (Dépenses au District régional de Thompson-Nicola), en 2021 The Globe and Mail, pour Dangerous Games, Suspect Science (Jeux dangereux, science douteuse), en 2021

(Jeux dangereux, science douteuse), en 2021 CBC Saskatchewan , pour Disputed History (Histoire contestée), en 2022

, pour (Histoire contestée), en 2022 Eastern Graphic, pour Through the Cracks (Entre les mailles du filet), en 2022

(Entre les mailles du filet), en 2022 The Globe and Mail, pour Who failed Traevon? (Qui a manqué à son devoir envers Traevon?), en 2022

(Qui a manqué à son devoir envers Traevon?), en 2022 Radio- Canada , pour Arsenic, cachotteries et santé : la saga de la Fonderie Horne , en 2022

, pour , en 2022 Toronto Star, pour Unchartered (Cas de Charte non signalés), en 2022

En avril, la Fondation des Prix Michener a annoncé le nom des récipiendaires des bourses Michener - L. Richard O'Hagan et Michener-Deacon pour l'édition 2023. Chaque bourse est d'une valeur de 40 000 $, à laquelle peuvent s'ajouter jusqu'à 5 000 $ de dépenses à justifier.

La Bourse Michener-Deacon a été décernée à Molly Thomas pour son projet d'enquête sur l'éducation en Afghanistan; et la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan a été attribuée à Sarah Trick et Alanna King pour l'élaboration d'un nouveau guide de rédaction sur la couverture médiatique des personnes vivant avec un handicap.

Merci aux juges du Prix Michener :

Margo Goodhand , présidente du jury, ex-rédactrice en chef du Winnipeg Free Press et du Edmonton Journal

, présidente du jury, ex-rédactrice en chef du Winnipeg Free Press et du Edmonton Journal Guy Gendron , ex-ombudsman de Radio-Canada

, ex-ombudsman de Radio-Canada Sally Reardon , ex-directrice de l'information à CBC-TV

, ex-directrice de l'information à CBC-TV Katherine Sedgwick , professeure de journalisme au Loyalist College et ex-éditrice adjointe à The Montreal Gazette

, professeure de journalisme au Loyalist College et ex-éditrice adjointe à The Montreal Gazette Jim Compton , producteur à Rising Day Media, anciennement à CHUM-TV et APTN

, producteur à Rising Day Media, anciennement à CHUM-TV et APTN Mary McGuire , professeure de journalisme à la retraite de l'Université Carleton

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

16 juin 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :