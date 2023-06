Trusted Energy Interoperability Alliance (TEIA) va présenter la norme sécurisée numérique d'interopérabilité dans le secteur de l'énergie lors de l'Eurelectric Power Summit 2023





La meilleure norme au monde d'interopérabilité des systèmes numériques dans le secteur de l'énergie, la TEIA (Trusted Energy Interoperability Alliance) vient d'annoncer aujourd'hui la présentation de la puissance de l'interopérabilité sécurisée entre les données de l'énergie et les services des dispositifs IdO lors de l'Eurelectric Power Summit 2023 à Bruxelles, du 20 au 21 juin 2023.

Lancée début juin par E.ON, Intertrust, JERA et Origin Energy pour fournir des normes ouvertes pour l'interopérabilité sécurisée dans des systèmes d'énergie numérique TO/TI à multiples fournisseurs, l'objectif de la TEIA est de rassembler le secteur de l'énergie et les créateurs de logiciel et les fabricants de matériel, afin de fournir des systèmes qui puissent opérer ensemble en toute sécurité, avec une intégration de systèmes minimale. Les spécifications ouvertes pour les technologies de sécurité sont essentielles pour une collaboration qui encourage l'interopérabilité et minimise la dépendance d'un fournisseur.

La TEIA est ouverte aux sociétés de l'énergie, aux fournisseurs de technologies et de services et aux autres organisations impliquées dans le secteur de l'énergie. Pour plus de détails sur la TEIA ou pour demander une rencontre, veuillez remplir ce formulaire sur trusted-energy.org ou rendez-vous au stand 12 de l'Eurelectric.

À propos de la Trusted Energy Interoperability Alliance (TEIA)

La mission de la TEIA est de fournir les normes pour l'interopérabilité sécurisée entre les systèmes logiciels et matériels utilisés sur la chaîne de valeurs numériques de l'énergie électrique, la solution pour une multitude de problèmes et défis auxquels se confronte le secteur de l'énergie sur son trajet vers un secteur transformé, rendu possible par l'IA. Les normes de la TEIA permettent aux logiciels et aux dispositifs conformes d'opérer ensemble de manière sécurisée, tout en assurant des flux de données réguliers, fiables et efficaces à travers l'entière chaîne de valeurs, à partir des carburants, en passant par la génération (renouvelables, conventionnels), pour terminer avec les réseaux et les applications client pour le secteur de l'énergie. L'organisation des normes de la TEIA encourage la participation de toutes les sociétés et organisations dans l'écosystème numérique de l'énergie. Parmi les fondateurs de la TEIA il y a E.ON SE, Intertrust, JERA et Origin Energy. Pour plus de détails sur la TEIA, rendez-vous sur www.trusted-energy.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 juin 2023 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :