La Banque Scotia annonce des normes de soins inclusives à l'échelle mondiale qui s'appliqueront aux avantages sociaux des employés

L'objectif, c'est de réduire les lacunes en matière de santé pour les employés LGBT+ et les femmes, et d'améliorer encore plus, d'ici 2030, la couverture de soins de santé partout dans le monde où la Banque est présente.

TORONTO, le 16 juin 2023 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle s'engage à offrir une expérience plus uniforme à ses employés partout dans le monde où elle exerce ses activités en mettant en place une stratégie de normes de soins inclusives à l'échelle mondiale.

Conformément à ses objectifs et ses engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion visant à créer un milieu de travail où chaque employé sent qu'il est à sa place et qu'il peut donner le meilleur de lui-même, la Banque Scotia cherche à harmoniser les avantages sociaux qu'elle offre dans tous ses marchés en mettant en place des normes de soins inclusives à l'échelle mondiale. L'application de ces normes se traduira par une amélioration des avantages sociaux des employés dans les cinq prochaines années dans la plupart des pays où la Banque est présente, et d'ici 2030 dans tous les pays où elle exerce ses activités.

Les normes de soins inclusives à l'échelle mondiale se concentreront d'abord sur les lacunes en matière de santé touchant les personnes LGBT+ et les femmes, mais auront un impact positif sur tous les BanquiersScotia. Les avantages sociaux inclusifs porteront sur la santé mentale, la santé des femmes et l'élargissement de la couverture pour les conjoints de même sexe, afin de faire tomber les barrières pour les groupes sous-représentés et mal desservis.

« La Banque Scotia comprend l'importance des avantages sociaux : ces derniers peuvent non seulement l'aider à devenir un employeur de choix, mais ils peuvent aussi faire en sorte que tous les employés se sentent inclus et soutenus, et par conséquent, puissent être eux-mêmes et s'épanouir, explique Barb Mason (elle), chef de groupe et chef, Ressources humaines. Une norme d'avantages sociaux qui soutient tous nos employés fait partie intégrante d'une telle culture d'entreprise, tout comme l'élargissement de l'offre pour qu'elle soit plus inclusive et réponde mieux aux besoins uniques des employés. Nos normes de soins inclusives à l'échelle mondiale constituent un pas important dans cette démarche et je me réjouis déjà à l'idée de leurs bienfaits sur notre personnel. »

En 2022, la Banque Scotia a annoncé qu'elle mettrait en place d'ici 2025 une norme mondiale de congé parental minimal dans 24 pays où elle est présente : le congé est de 8 semaines entièrement payées pour tous les parents d'un nouvel enfant et de 8 semaines supplémentaires entièrement payées pour les parents qui donnent naissance. Cette norme a été mise en place dans 16 pays à ce jour, et le tout devrait être complété comme prévu d'ici la fin de 2025. Les normes de soins inclusives à l'échelle mondiale représentent une étape importante dans la démarche de la Banque pour offrir un environnement inclusif à tous ses employés.

Pendant le mois de la Fierté et tous les jours de l'année, la Banque Scotia entend développer des milieux de travail accueillants et ouvrir le champ du possible pour les employés, les clients et les communautés LGBT+.

Parmi les efforts déployés, mentionnons ceux-ci :

La Banque Scotia publie volontairement son Rapport circonstancié sur l'équité en matière d'emploi, qui fait état de la proportion d'employés LGBT+ qui s'auto-identifient comme tels. Elle s'est aussi fixé en 2022 un nouvel objectif de diversité et d'inclusion pour faire passer à au moins 7 % d'ici 2025 la proportion d'employés qui s'identifient comme faisant partie de la diversité sexuelle (lesbiennes, gais, bisexuels et autres).





Nous avons élargi les avantages sociaux pour couvrir les soins liés à l'affirmation de genre pour tous les employés du Canada , de l' Irlande et des États-Unis, ainsi que leurs personnes à charge. De plus, les garanties de soins médicaux couvrent les conjoints de même sexe des employés du Canada , des États-Unis, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica , du Mexique, du Panama , du Pérou, de l' Uruguay , de la Barbade, ainsi que de Trinité-et- Tobago , où la Banque a été la première organisation à offrir une telle couverture.





, de l' et des États-Unis, ainsi que leurs personnes à charge. De plus, les garanties de soins médicaux couvrent les conjoints de même sexe des employés du , des États-Unis, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du , du Mexique, du , du Pérou, de l' , de la Barbade, ainsi que de Trinité-et- , où la Banque a été la première organisation à offrir une telle couverture. Nous avons élargi le programme de parrainage pour la communauté LGBT+ (maintenant appelé programme Avancement), qui met l'accent sur les employés ayant un potentiel élevé et s'identifiant comme faisant partie de la communauté LGBT+. Au programme qui existait en 2022, nous avons ajouté des séances de coaching individuel avec un gestionnaire attitré, des occasions de réseautage, des séances de formation et des rencontres de cheminement professionnel, entre autres. Depuis le lancement du projet pilote en 2021, le programme Avancement a contribué activement au cheminement professionnel de 24 employés LGBT+ de la Banque, dont 22 travaillent encore à la Banque Scotia.





La Banque Scotia est l'un des membres fondateurs du Partenariat pour l'équité des LGBTIQ mondiaux (PGLE), et la première banque canadienne à adopter les Normes de conduite de l'ONU à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard des LGBTI.





La Banque Scotia collabore avec plusieurs organismes qui soutiennent la communauté LGBT+, notamment The 519 Church Street Community Centre, OutRight Action International, Rainbow Railroad et Friends of Ruby, par l'entremise de ScotiaINSPIRE, son initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans qui vise à améliorer la résilience économique de groupes sous-représentés, ainsi que par ses partenariats communautaires continus.

