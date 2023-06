Qn-SOLAR présente ses principaux produits au salon Intersolar Europe 2023





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR, une étoile montante de l'industrie chinoise de fabrication de panneaux photovoltaïques, s'apprête à faire des vagues sur les marchés en dehors de la Chine et à présenter sa gamme de produits essentiels au public international à l'occasion d'Intersolar Europe 2023 qui se tiendra à l'International Congress Center München, au Stand C4.110, du 14 au 16 juin. Intersolar est le plus grand salon mondial de l'industrie solaire et de ses partenaires. Le salon se déroule sur quatre continents et offre une plateforme aux pairs de l'industrie pour discuter des derniers développements et tendances, explorer les dernières innovations et rencontrer de nouveaux clients potentiels.

« Nous sommes ravis de participer à Intersolar, qui nous offre une occasion unique de pénétrer les marchés mondiaux. Depuis qu'elle s'est lancée sur les marchés situés en dehors de la Chine en 2022, Qn-SOLAR a déjà participé à trois grands salons en Europe cette année, ce qui lui a permis d'enregistrer des commandes de plus de 100 MW au total. Lors de ce salon, nous sommes fiers de présenter nos principaux produits, notamment la cellule TOPCon de 182 mm 16BB de type N, les modules QNN182-HS585-72 et QNM182-HS410-54, qui font l'objet d'une forte demande en raison de la popularité croissante de la technologie TOPCon. Grâce à notre propre capacité de production de cellules et de modules TOPCon, les modules TOPCon représentent actuellement 45 % de notre capacité de production totale. Nous prévoyons d'étendre nos activités en amont à la production de matériaux en silicium et de plaquettes, ainsi qu'en aval aux onduleurs et au stockage d'énergie, afin de créer des solutions de stockage d'énergie photovoltaïque plus complètes et d'améliorer la rentabilité », a déclaré Stephen Cai, président de Qn-SOLAR.

Voici les principaux paramètres de performance et les avantages des produits présentés :

Cellule TOPCon de 182 mm 16BB de type N

Efficacité maximale de la cellule : 25,6 %

Bifacialité élevée : 90 %

Excellent coefficient de température

Excellente performance en cas de faible irradiation

Faible taux de dégradation de la puissance : LID?1,0 %?CID?0,2 %

QNN182-HS585-72

Efficacité maximale du module : 22,6 %

Excellente performance en cas de faible irradiation

Taux de dégradation de la puissance inférieur à celui de la technologie PERC

Coefficient de température inférieur, production d'électricité supérieure de 2 % à celle de la technologie PERC

Excellente performance anti-PID

QNM182-HS410-54

Efficacité maximale du module : 21,1 %

Tolérance de puissance positive : 0~5W

Cadre isolé pour éviter la mise à la terre

Cadre composite résistant au brouillard ultra-salin et à la corrosion

Émissions de carbone extrêmement faibles

Excellente performance anti-PID

En outre, Qn-SOLAR utilise des lignes de production et des technologies de pointe dans ses usines de cellules et de modules solaires, ce qui lui permet d'améliorer le rendement de ses produits, de présenter des produits de haute qualité, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts.

À propos de Qn-SOLAR

Qn-SOLAR est un fabricant de produits photovoltaïques professionnel et entièrement intégré qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement de projets EPC. Notre engagement à offrir à nos clients des solutions complètes et axées sur la valeur s'accompagne d'un dévouement inébranlable en faveur d'un contrôle rigoureux de la qualité des produits et de pratiques de gestion perfectionnées qui permettent d'améliorer la rentabilité. Grâce à sa présence croissante en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, Qn-SOLAR a déjà marqué l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. D'ici 2023, notre capacité de production de cellules et de modules photovoltaïques atteindra respectivement 69 GW et 39 GW, confortant ainsi notre position d'acteur majeur du secteur.

15 juin 2023 à 22:37

