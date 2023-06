iA Groupe financier annonce un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 5,685 %





QUÉBEC CITY, le 15 juin 2023 /CNW/ - iA Groupe financier (la « Société ») a annoncé aujourd'hui un placement d'un montant total de 400 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 5,685 % (les « débentures ») venant à échéance le 20 juin 2033 (le « placement »).

La clôture du placement est prévue le ou vers le 20 juin 2023. La Société utilisera le produit net de la vente des débentures pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des investissements dans des filiales et le remboursement de dettes.

Les débentures viendront à échéance le 20 juin 2033. L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 5,685 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 20 juin et le 20 décembre de chaque année, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'au 20 juin 2028. Après le 20 juin 2028, l'intérêt sur les débentures sera versé à un taux CORRA composé quotidiennement, majoré de 1,96 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 20e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, et ce, à compter du 20 septembre 2028.

Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia, en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et incluant Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie Limitée et UBS Valeurs mobilières Canada inc.

Le placement est fait aux termes du prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 5 avril 2022. De l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 15 juin 2023, qui sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site de la Société à l'adresse www.ia.ca .

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant la date de clôture prévue du placement et l'utilisation du produit de celui-ci. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit et de liquidité, ainsi que les risques stratégiques, opérationnels et de non-conformité réglementaire, tels que : la conjoncture commerciale et économique; le niveau d'inflation; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales et les changements apportés aux lignes directrices en matière de capital et de liquidités; des mesures prises par les autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence sur les affaires ou les activités de iA Groupe financier ou ses partenaires d'affaires; les risques associés à l'environnement politique et social régional ou mondial, les risques liés aux changements climatiques, notamment la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la capacité de iA Groupe financier à satisfaire aux attentes des parties prenantes face aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance; le risque lié aux données et le cyberrisque, les risques liés aux ressources humaines, les risques liés à la stratégie de couverture; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (comme la pandémie de COVID-19) et d'actes terroristes.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondé la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses, des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de police conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conformes aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'affaires; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion de l'année 2022 de la Société et à la rubrique « Mise à jour des risques » du rapport de gestion pour la période terminée le 31 mars 2023, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Instabilité économique et financière dans un contexte de tensions géopolitiques - Des conditions économiques défavorables et l'instabilité financière suscitent certaines inquiétudes. Les banques centrales ont haussé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation de l'an dernier. La guerre en Ukraine et les tensions en Chine engendrent également de l'instabilité sur les marchés mondiaux. Ces événements pourraient entraîner une importante volatilité financière et mettre à l'épreuve la capacité de la Société à prévoir et à atténuer les vents contraires sur ses marchés et pourraient toucher négativement la perspective financière, les résultats et les activités de la Société.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de l'année 2022 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux états financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, de même que dans la section « Mise à jour des risques » du rapport de gestion pour la période terminée le 31 mars 2023, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités et une marque de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisée sous licence.

