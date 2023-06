Ascent Aerospace sera présent au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris Le Bourget





MACOMB, Michigan, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, un important fournisseur de systèmes d'outillage pour l'aérospatiale, d'automatisation d'usine et de services d'intégration, sera présent au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris Le Bourget qui aura lieu du 19 au 25 juin 2023.

La 54e édition du salon aura lieu au parc des expositions de Paris Le Bourget et réunira les acteurs mondiaux de l'industrie aérospatiale de plus de 185 pays. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus.

Ascent Aerospace ainsi que la division européenne des entreprises, Ascent Integration, auront un stand dans le pavillon français, Pavillon collectif Occitanie, situé dans le Hall 4 (stand G139). Ascent continue de soutenir ses clients de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense en fournissant des produits d'installation, d'assemblage et d'outillage composite de premier plan ainsi que des solutions d'automatisation et des services d'intégration.

N'oubliez pas de visiter Ascent Aerospace dans au stand G139 du Hall 4, lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris Le Bourget 2023.

https://www.siae.fr/en/

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique, de renommée mondiale, de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie aérospatiale et de la défense. En tant que plus grand groupe d'outillage du secteur, Ascent produit une gamme complète d'outils de moulage et d'assemblage nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, y compris les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatiale. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour développer leur projet et le suivre depuis l'ingénierie des processus, jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Rendez-vous sur www.ascentaerospace.com pour en savoir plus.

Contact pour les médias

Marisa Bennett - Responsable marketing

[email protected]

Tél. : +1-586-464-4122

Mobile : +1-586-817-9996

www.ascentaerospace.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097295/Ascent_Aerospace_PAS_54th_International.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/591555/Ascent_Aerospace_Logo.jpg

