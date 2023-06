Claudio Polito, P. App., AACI - Élu comme nouveau président de l'Institut canadien des évaluateurs à l'Assemblée générale annuelle 2023





L'ICE reconnaît également des bénévoles exceptionnels

OTTAWA, le 9 juin 2023 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer l'élection de Claudio Polito, P. App., AACI, de King City, Ontario, à titre de président national de l'Institut pour 2023-2024. M. Polito a été nommé officiellement durant l'Assemblée générale annuelle 2023 de l'ICE, tenue à Vancouver, Colombie-Britannique, le 2 juin 2023.

M. Polito est le propriétaire de Cross-Town Appraisal Limited, une compagnie indépendante d'évaluation et de consultation immobilières qui offre une gamme étendue de services d'évaluation de biens immobiliers à Toronto, Hamilton et dans les communautés voisines. Évoluant dans l'industrie de l'immobilier depuis 1987, il s'est joint à l'Institut canadien des évaluateurs en 1991, alors qu'il a obtenu sa désignation AACI en 2006.

Dans le passé, M. Polito a été coprésident du chapitre de York de l'Association ontarienne de l'Institut canadien des évaluateurs (ICE-ON), ainsi que directeur provincial - et plus tard, président - d'ICE-ON. Par la suite, il a été élu au Conseil de l'ICE, où il a été président du Sous-comité des normes et membre du groupe de travail Façonner notre avenir. Défenseur des intérêts des membres de la profession d'évaluateur, Claudio est fréquemment entendu dans des balados, alors qu'il s'est exprimé dans plusieurs événements de l'industrie.

Claudio Polito, président de l'ICE, remarque : « C'est un honneur de servir l'ICE dans cette nouvelle capacité. Dans mon mandat de président, j'ai hâte de travailler avec nos membres dynamiques et engagés, pour faire croître notre profession, la diversifier et défendre ses intérêts. Ensemble, je suis persuadé que nous pouvons continuer à augmenter le rayonnement et le professionnalisme de notre travail, en plus d'apporter notre expertise si nécessaire aux intervenants et aux clients qui comptent sur nous, les évaluateurs professionnels. À une époque où le logement et l'hébergement sont plus critiques que jamais, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection du public. »

Voici les collègues de M. Polito au Comité exécutif de l'ICE :

Présidente élue - Dena Knopp , P. App., CRA (Alb.)

, P. App., CRA (Alb.) Présidente sortante - Suzanne de Jong , P. App., AACI, Fellow (Ont.)

, P. App., AACI, Fellow (Ont.) Vice-président - Terry Dowle , P. App., AACI (C.-B.)

, P. App., AACI (C.-B.) Vice-présidente - Joanne Slaney , P. App., AACI (T.-N.)

Les autres membres du Conseil incluent :

Steve Blacklock , P. App., AACI (C.-B.)

, P. App., AACI (C.-B.) Brad Brewster , P. App., AACI (Alb.)

, P. App., AACI (Alb.) Thomas Fox , P. App., AACI, Fellow (Sask.)

, P. App., AACI, Fellow (Sask.) Deana Halladay , P. App., CRA, Fellow (Man.)

, P. App., CRA, Fellow (Man.) Edward Saxe , P. App., CRA (Ont.)

, P. App., CRA (Ont.) Gilles Lecours , P. App., AACI (Qué.)

, P. App., AACI (Qué.) Louis Poirier , P. App., AACI (N.-B.)

, P. App., AACI (N.-B.) André Pouliot, P. App., AACI, Fellow (N.-É.)

Scott Wilson , P. App., AACI, Fellow (Î.-P.-É.)

Le chef de la direction par intérim de l'ICE, Keith Lancastle AACI (Hon.), sert en tant que membre sans droit de vote au Comité exécutif ainsi qu'au Conseil d'administration de l'Institut.

Prix de reconnaissance des bénévoles

Plusieurs prix ont été remis durant le Congrès annuel 2023 de l'ICE, y compris :

Le titre de Fellow est décerné aux membres désignés qui se sont distingués par leurs contributions exemplaires à la profession. Cela est démontré par un niveau élevé d'excellence et des réalisations qui ont contribué à l'avancement de la profession. Le prix du mérite est accordé à la discrétion du Conseil d'administration national. Cette année, les récipiendaires sont :

Philson Kempton , P. App., AACI

, P. App., AACI Carl Nilsen , P. App., AACI

, P. App., AACI Suzanne de Jong , P. App., AACI

Le prix W.C. McCutcheon est accordé à des membres exceptionnels de l'Institut canadien des évaluateurs qui siègent depuis longtemps dans des comités et qui ont démontré leadership et engagement envers l'Institut et la profession. Cette année, les récipiendaires sont :

Brian Varner , P. App., AACI

, P. App., AACI Brad Brewster , P. App., AACI

Le prix Tyler Beatty des meilleurs évaluateurs de moins de 40 ans est remis à de jeunes évaluateurs professionnels d'exception ayant moins de 40 ans qui accomplissent de grandes choses au sein de la profession d'évaluateur et de leur communauté. Cette année, le prix a été remis à ces deux évaluateurs immobiliers exceptionnels :

Kim Passmore , P. App., AACI

, P. App., AACI Eric Tworo , P. App., AACI

La Citation du Président est la récompense la plus prestigieuse décernée aux bénévoles de l'Institut canadien des évaluateurs (ICE). Cette distinction est remise au choix de la présidente sortante aux bénévoles de longue date qui ont oeuvré au sein de comités et qui ont fait preuve de leadership et d'engagement. Cette année, les récipiendaires sont :

Claudio Polito , P. App., AACI

, P. App., AACI André Pouliot, P. App., AACI, Fellow

Les désignations honoraires AACI sont remises aux personnes sans reproche au point de vue déontologique et reconnues publiquement comme des leaders dans les domaines des affaires, du droit, des universités et autres, et qui contribuent à améliorer le profil, le respect, l'ensemble de connaissances et la promotion de la profession d'évaluateur pour l'ICE. Cette année, une désignation honoraire AACI a été décernée, au choix du Conseil d'administration national, à Vikki Leslie - directrice exécutive et employée de longue date de l'Association ontarienne de l'Institut canadien des évaluateurs.

Pour plus d'information sur les prix remis en 2023, cliquez sur :

https://www.aicanada.ca/fr/a-propos-de-lice/prix-benevoles/

À PROPOS DE L'ICE

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant près de 5 600 membres au Canada et partout dans le monde. Créé en 1938, l'ICE est un organisme d'autoréglementation qui accorde la marque de commerce prestigieuse de Professional Appraiser (P.App) (Évaluateur professionnel), qui accompagne les désignations Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) ou Canadian Residential Appraiser (CRA) (Évaluateur résidentiel canadien), au Canada et à travers le monde. Les évaluateurs de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui observent des exigences complètes en matière de curriculum, d'expérience et d'examen. Nos membres fournissent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluations, de consultation, d'étude du fonds de réserve, d'évaluation de machinerie et équipement, et d'évaluation de masse, pour tous les types de propriétés dans leurs domaines de compétence. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AICanada.ca et suivez l'ICE sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

SOURCE Institut canadien des évaluateurs

9 juin 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :