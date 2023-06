Protection de la biodiversité - Montréal multiplie par cinq la superficie du parc-nature des Sources





MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal pose un jalon majeur pour la protection de la biodiversité en annonçant la nouvelle délimitation du parc-nature des Sources, qui lui donnera, à terme, une superficie comparable à celle du parc du Mont-Royal. Au sud du Technoparc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la Cité de Dorval, le parc-nature des Sources verra sa superficie atteindre 219 hectares, ce qui est plus de 5 fois sa superficie actuelle.

Par ce geste sans précédent, la Ville se donne les pouvoirs d'utiliser de nouveaux outils pour assurer la préservation et la protection de milieux naturels d'exception. Dans ce nouveau territoire, composé de terrains publics et privés, la Ville aura la possibilité de faire des acquisitions, de conclure des ententes ou encore d'appliquer son droit de préemption. Cette nouvelle délimitation sera présentée aux conseils d'agglomération de juin et d'août 2023, pour une adoption en deux temps. Il s'agit d'un geste fort de protection pour l'avenir de ces milieux naturels uniques, qui abritent plus de 200 espèces d'oiseaux et qui contribuent à la préservation d'espèces menacées, comme le monarque.

Après la conservation de 16 hectares de terrains appartenant à la Ville et l'application du règlement de contrôle intérimaire sur le golf de Dorval, en 2022, la Ville passe maintenant à l'étape supérieure.

« Nous sommes fiers d'annoncer que nous offrirons, à terme, aux Montréalaises et aux Montréalais un parc-nature d'une superficie équivalente à celle du Mont-Royal. Nous avons déjà posé plusieurs gestes forts et concrets pour protéger la biodiversité en ville. L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus pour répondre aux objectifs mondiaux adoptés à Montréal pendant la COP 15. Il reste, bien entendu, du travail à faire pour assurer la protection entière des terrains du secteur, mais la nouvelle délimitation était une étape essentielle pour nous permettre de négocier avec les propriétaires privés afin de protéger au maximum les milieux naturels. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail et à fournir tous les efforts nécessaires pour protéger nos espaces verts à Montréal et en créer de nouveaux », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois.

Rappelons que ce lieu fréquenté et apprécié par la population montréalaise, abrite plus de 200 espèces d'oiseaux recensées, dont la Paruline, le Grand Pic ou le Petit Blongios, le plus petit héron d'Amérique du Nord, qui est malheureusement une espèce menacée. On y retrouve également des plantes printanières qui fleurissent les sous-bois en mai, comme le trille blanc, ou encore l'asclépiade commune, qui est la seule plante à pouvoir nourrir les chenilles du papillon monarque, une espèce considérée en voie de disparition au Canada. Les amateurs d'oiseaux et de la flore sont invités à profiter des quelques sentiers qui y sont déjà aménagés.

9 juin 2023

