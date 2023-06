Europcar choisit BringOz pour digitaliser et rationaliser les mouvements de véhicules en Suisse





Europcar est la plus importante société de location de véhicules de Suisse, avec un parc de 5 500 véhicules incluant des petites citadines, des monospaces, des berlines haut de gamme, des véhicules commerciaux, des cabriolets, etc. répartis sur 90 sites de location. Europcar propose ainsi des stations de récupération et de dépôt dans toute la Suisse.

Europcar a choisi de faire appel à la plateforme logistique de BringOz pour soutenir ses efforts de digitalisation de ses processus internes et atteindre les objectifs suivants :

Automatiser et optimiser les mouvements de véhicules : BringOz digitalise les mouvements de véhicules et adapte le nombre de véhicules disponibles à une demande en constante évolution. L'équipe Europcar sera en charge de planifier, d'exécuter et de surveiller le transfert de véhicules entre les différents sites.

Rationaliser les processus et maximiser les ressources : l'équipe Europcar va rationaliser les processus, gagner du temps et réduire les coûts en augmentant l'efficacité des transferts de véhicules avec une consolidation et un meilleur usage des ressources.

Améliorer la productivité des équipes et accélérer la croissance du chiffre d'affaires : l'équipe Europcar consacrera plus de temps à des responsabilités à valeur ajoutée afin d'augmenter la part de marché et le chiffre d'affaires de l'entreprise, en réduisant les tâches administratives accessoires chronophages.

« Nous sommes fiers d'entamer ce partenariat avec Europcar par cette initiative. Nouvelle frontière pour l'équipe, ce partenariat est précieux car il nous invite à aller plus loin pour mieux cerner les défis rencontrés par l'industrie des voitures de location du monde entier. Nous sommes impatients de permettre à Europcar d'améliorer leurs opérations et leur expérience client », a déclaré Doron Bakchy, PDG de BringOz.

« Avec l'aide de BringOz, nous serons en mesure de rationaliser nos opérations de transfert et d'optimiser nos flux de travail. Cela nous permettra de supprimer le papier de nos processus, qui seront entièrement numériques, de gagner en efficacité et enfin de proposer à nos clients des services plus rapides et plus diversifiés. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec BringOz transformera notre entreprise en profondeur, et nous sommes impatients de collaborer étroitement avec eux pour la réussite et la croissance de notre entreprise », a ajouté Hendrik Lütjens, directeur général d'Europcar Suisse.

À propos d'Europcar

Europcar est le fournisseur de véhicules de location leader en Europe avec un parc moyen de 200 000 véhicules et 6 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays du monde entier. Plus importante société de location de voitures de Suisse, Europcar propose 5 500 véhicules répartis sur plus de 90 sites partout dans le pays. Europcar Suisse fait partie du Groupe AMAG.

Pour de plus amples informations sur Europcar Suisse, visitez le site https://www.europcar.ch.

À propos de BringOz

BringOz fournit un système de gestion de livraison de bout en bout qui permet aux entreprises de satisfaire à leurs besoins de livraison et de distribution.

Pour de plus amples informations, contactez [email protected]. Pour en savoir plus sur BringOz, visitez le site www.bringoz.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 juin 2023 à 10:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :