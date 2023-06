La Fondation IKEA promet plus de 11 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour le Soudan





La Fondation IKEA a fait don de 5 millions d'euros à Médecins sans Frontières en vue de fournir du matériel et des soins médicaux d'urgence aux personnes affectées par les récents combats au Soudan. Elle a également fait don de 6,7 millions d'euros à Better Shelter pour déployer 3 000 unités en vue de répondre aux besoins immédiats en matière de logement de personnes déplacées par le conflit meurtrier.

Des combats intenses ont éclaté à Khartoum, au Soudan, le 15 avril et ils se sont étendus depuis à d'autres parties du pays. Les hôpitaux locaux ont été débordés alors que des personnes sont arrivées avec des blessures graves provoquées par des balles, des explosions et des frappes aériennes. Le système de santé du pays, qui connaît des difficultés depuis plusieurs décennies, est confronté à une forte augmentation des besoins et à un manque de fournitures.

À l'intérieur du Soudan, bon nombre des personnes obligées de fuir arrivent dans des zones urbaines surpeuplées, qui accueillent déjà des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Soudan accueille par ailleurs plus d'un million de réfugiés qui ont fui la violence dans des pays voisins. Cela met une pression énorme sur des ressources surexploitées et expose des personnes vulnérables à des risques tels que des expulsions, des séparations familiales et des violences sexistes.

Per Heggenes, PDG de la Fondation IKEA, a déclaré : « La violence au Soudan est une tragédie humaine dévastatrice. Il nous incombe d'alléger les souffrances des personnes prises au milieu du conflit. Nous incitons vivement d'autres donateurs à nous rejoindre pour fournir une aide humanitaire vitale au Soudan. Unissons-nous et améliorons concrètement la vie des personnes touchées par le conflit. »

Des soins vitaux urgents par MSF

Le don de la Fondation IKEA aidera MSF à fournir des soins vitaux par l'entremise à la fois d'interventions médicales et de la distribution de fournitures. Il contribuera également à appuyer les activités de MSF dans 10 États du Soudan. Les équipes de MSF ont traité des blessés de guerre, fournissant des services et du matériel de soins de santé, ainsi que de l'eau et des installations sanitaires.

Stephen Cornish, directeur général du centre opérationnel de Médecins sans Frontières (MSF) à Genève, a affirmé : « Alors que le conflit au Soudan s'intensifie et entre dans son deuxième mois, et que les besoins humanitaires dépassent les capacités de réponse, le soutien apporté par la Fondation IKEA à notre travail médical à travers le pays illustre une résolution collective de prendre toutes les mesures possibles pour subvenir aux besoins des personnes prises dans les violences.

« La contribution témoigne de la détermination et du professionnalisme de nos équipes sur le terrain qui, malgré les nombreuses difficultés et obstacles, restent déterminées à élargir les soins de santé vitaux. Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien indéfectible de la Fondation IKEA. Le don de 5 millions d'euros d'aujourd'hui nous aidera beaucoup pour fournir une aide humanitaire et médicale aux individus les plus affectés par la crise actuelle. »

Des besoins immédiats en matière de logement satisfaits par Better Shelter

On estime à 1,4 million le nombre de Soudanais déjà déplacés par ce conflit. Cela inclut des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des personnes franchissant la frontière vers des pays voisins comme le Tchad et l'Éthiopie. L'alimentation, l'hébergement et les services de protection figurent parmi les besoins urgents de la population. Afin de répondre aux besoins immédiats en matière de logement tels qu'exprimés par le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, Better Shelter déploiera immédiatement 3 000 unités dans des pays voisins.

Johan Mast, gestionnaire par intérim de Better Shelter, a expliqué : « La situation actuelle au Soudan est alarmante. Des millions de personnes sont confrontées à l'insécurité, à un manque de nourriture et d'eau et à diverses difficultés qui nécessitent une attention urgente. Nous sommes très reconnaissants de l'intervention de la Fondation IKEA pour nous aider, et ravis d'offrir un abri à 15 000 individus affectés par la crise. Le logement est un besoin humain fondamental qui offre une protection physique et contribue à la guérison émotionnelle et au rétablissement suite aux expériences traumatisantes qu'ils ont vécu. »

À propos de la Fondation IKEA

La Fondation IKEA est un organisme philanthropique stratégique qui concentre ses efforts d'octroi de subventions sur la lutte contre les deux plus grandes menaces qui pèsent sur l'avenir des enfants : la pauvreté et le changement climatique. Elle octroie actuellement plus de 200 millions d'euros par an pour contribuer à améliorer les revenus et la qualité de vie des familles, tout en protégeant la planète du changement climatique. Depuis 2009, la Fondation IKEA a octroyé plus de 1,8 milliard d'euros en vue de bâtir un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles.

En 2021, le conseil d'administration de la Fondation IKEA a décidé de débloquer un milliard d'euros supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Lorsqu'une urgence survient, le temps est compté. Afin d'apporter la réponse la plus efficace, la Fondation IKEA fournit un financement d'urgence extraordinaire à quelques organisations partenaires choisies, qui travaillent principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. En 2023, nous avons fourni plus de 31 millions d'euros de financement d'urgence.

À propos de Médecins Sans Frontières

Médecins sans Frontières (MSF) est une organisation sans but lucratif autonome, composée de membres. MSF apporte une aide médicale aux personnes touchées par les conflits armés, les épidémies, les catastrophes naturelles et l'exclusion des soins de santé. Les équipes de MSF sont composées de dizaines de milliers de professionnels de santé, ainsi que de personnel logistique et administratif. Ses actions sont guidées par l'éthique médicale et par les principes d'impartialité, d'indépendance et de neutralité.

Depuis 1978, en tant que témoin direct et intervenant répondant aux besoins urgents du peuple soudanais, MSF a mobilisé des équipes dans 12 États et mis en oeuvre environ 20 projets dans les soins de santé primaires et secondaires, les cliniques mobiles, la nutrition, les soins de santé reproductive et mentale, la vaccination, la promotion de la santé, ainsi que l'eau et l'hygiène.

À propos de Better Shelter

Better Shelter est une organisation humanitaire sans but lucratif basée en Suède. Elle a commencé à développer des abris temporaires il y a plus de dix ans avec comme importante mission de fournir un hébergement à des personnes déplacées en apportant sécurité, dignité et espoir dans leur cheminement vers une vie plus stable dans leur propre logement permanent. Alors que ses travaux ont pris plus d'ampleur, la petite équipe continue de soutenir ses partenaires et de livrer des logements dans le monde entier depuis ses entrepôts en Pologne, en Turquie et au Panama.

Depuis 2015, Better Shelter a livré plus de 85 000 logements dans le cadre de programmes d'urgence, de crise et de développement dans plus de 80 pays. Better Shelter a changé la vie de centaines de milliers de personnes déplacées grâce à des collaborations avec des ONG et OING humanitaires, des organes des Nations unies, des fondations philanthropiques et des établissements universitaires, dont l'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, la Fondation IKEA et l'Agence Aga Khan pour l'habitat. www.bettershelter.org

8 juin 2023 à 10:30

