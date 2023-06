Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 32 000 $ au Concours complet de Bromont





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 32 000 $ au Concours complet de Bromont, qui a lieu jusqu'au 11 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours complet de Bromont fait partie des événements équestres les plus importants du Canada. Il est très attendu chaque année dans les Cantons-de-l'Est en raison de ses retombées considérables sur l'économie et le tourisme de la région.

Citations :

« Chaque année, les amoureux des chevaux se retrouvent à Bromont pour partager leur passion en assistant à ce concours, qui permet à de nombreux cavaliers de mettre en valeur leur talent et de se mesurer à leurs confrères de partout au Canada et même de l'étranger. Je vous invite à venir à Bromont pour encourager vos athlètes favoris et profiter des multiples attraits de la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis ravie que des cavaliers de tous les niveaux puissent compétitionner en sol québécois. La qualité des installations équestres offre à ces derniers et à leur monture un endroit privilégié pour se dépasser. Je salue les organisateurs, qui, d'année en année, présentent cet événement de calibre international chez nous, dans le magnifique comté de Brome-Missisquoi, au grand plaisir des amateurs de sport équestre. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

