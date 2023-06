/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada et le Royaume-Uni feront une annonce/





OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre d'État (ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie) du Royaume-Uni, George Freeman, feront une annonce et participeront à une cérémonie de signature.

Une séance de questions en présentiel suivra l'événement.

Date : Le 8 juin 2023

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Earnscliffe

140, promenade Sussex

Ottawa (Ontario)

L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook Science canadienne.

Participation en personne

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'événement doivent confirmer leur participation auprès des Relations avec les médias d'ISDE à [email protected] au plus tard à 16 h 30, le 7 juin. On leur demande d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

