Les syndiqué-es du Club Entrepôt remportent leur bataille contre Loblaws





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Après un lock-out de plusieurs mois, c'est aujourd'hui que les employé-es du Club Entrepôt de Québec retournent au travail. En assemblée générale le 25 avril dernier, ceux-ci ont adopté les termes de l'entente de principe convenue avec la direction de Loblaws, propriétaire du commerce du boulevard Henri-Bourassa, dont la réouverture est prévue prochainement.

« Nous sommes très heureux de revenir au travail aujourd'hui. La bataille a été longue, mais nous sommes demeurés debout jusqu'à la fin. Devant les gains que contient notre nouvelle convention collective, nous pouvons certainement crier victoire », de réagir le président du syndicat, Gaétan Gagné.

La nouvelle convention prévoit une augmentation de 8,5 % du sommet de l'échelle salariale des commis, qui passera de 20,01 à 21,72 $. Il sera par la suite majoré de 8,5 % au cours des quatre prochaines années.

Les salarié-es réguliers recevront également un montant forfaitaire de 3000 $, alors que ceux à temps partiel toucheront 2500 $. Les employé-es réguliers obtiendront également une rétroactivité équivalant à 2 % du salaire gagné au cours des 12 mois précédents le lock-out.

« Les travailleuses et travailleurs du Club Entrepôt peuvent être fiers du courage et de la détermination qu'ils ont déployés au cours des derniers mois, a tenu à souligner la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Traverser un conflit de travail n'est jamais facile. Affronter un géant comme Loblaws non plus. Alors quand on en sort victorieux, il faut savoir l'apprécier. »

« Il était important pour nos membres de se prémunir contre l'inflation des dernières années. Pour le secteur des marchés d'alimentation, le règlement salarial que nous venons de négocier avec Loblaws représente un nouveau standard dans l'industrie », s'est réjoui le président de la Fédération du commerce-CSN, Alexandre Laviolette.

La nouvelle convention collective des employé-es du Club Entrepôt prévoit également une hausse de la contribution de l'employeur à leur REER collectif, qui passera de 2 à 3 % des gains obtenus. Les primes de soir et de nuit ont été majorées et la progression des salarié-es au sein de la structure salariale a été nettement accélérée. Sur le plan normatif, le syndicat a effectué d'importantes avancées en matière de santé et sécurité au travail, tout comme dans la défense et la représentation des salarié-es.

« C'est un groupe unique et inspirant, l'exemple même du courage. Ils ne sont qu'une vingtaine et ils ont gagné contre Loblaws. Ils n'ont jamais plié le genou et ils vont rentrer au travail, debout, fiers et vainqueurs », souligne la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Barbara Poirier.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Presto Libre-Service-CSN, du nom que portait le commerce par le passé, compte une vingtaine de membres. Ceux-ci avaient été mis en lock-out par Loblaws le 10 juin 2023.

Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce et au Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

6 mai 2024 à 07:00

