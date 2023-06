Vizgen publie une lettre ouverte à l'intention de ses clients et des chercheurs concernant l'annonce de l'action en justice de 10x Genomics en Europe le 1er juin 2023





Vizgen, Inc. (« Vizgen » ou la « Société »), une entreprise chef de file en sciences du vivant dédiée à l'amélioration de la santé humaine par la visualisation de l'information génomique spatiale de la cellule unique, a publié aujourd'hui la lettre ouverte reproduite ci-dessous à l'intention de ses clients et des chercheurs après que 10x Genomics, Inc. (« 10x ») ait intenté une action en justice le 1er juin 2023 auprès de la Juridiction unifiée du brevet (« JUB ») en Europe.

***

Le 7 juin 2023

Chers clients, chercheurs et amis de Vizgen :

Nous sommes déçus - mais pas surpris - que 10x ait intenté une nouvelle action en justice qui tente de saboter l'innovation, d'éliminer la concurrence et d'intimider à la fois les clients et les homologues de l'industrie. Bien que la plainte déposée par 10x auprès de la JUB ne nous ait pas encore été communiquée, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. En attendant, soyez assuré que nous défendrons nos intérêts communs avec vigueur dans toutes les procédures entamées auprès de la JUB, tout comme nous l'avons fait dans le cadre du litige en cours devant le tribunal fédéral du district du Delaware.

Dans l'affaire du Delaware, nous sommes passés à l'offensive pour faire valoir nos propres demandes reconventionnelles à l'encontre de 10x ainsi que de Harvard en raison de son rôle conflictuel en tant que concédant de licence à 10x et à Vizgen, notamment.1 Nous proposerons la même approche et le même niveau de ressources à la procédure intentée devant la JUB et, sur la base des informations actuellement disponibles, nous sommes confiants dans notre capacité à exercer nos activités aux États-Unis et en Europe. Il convient également de noter que les mérites et les résultats des poursuites de 10x contre NanoString ne s'appliquent pas à MERSCOPE et ne présentent que peu d'intérêt pour les affaires de 10x contre Vizgen aux États-Unis ou en Europe, car MERSCOPE utilise une approche qui diffère sensiblement de celle de NanoString CosMx.

En outre, nous pensons qu'il est très peu probable qu'un tribunal disposant de toutes les informations pertinentes puisse empêcher la vente de produits biomédicaux, comme le MERSCOPE, utilisés pour d'importantes recherches bénéficiant à la population en général. Notre conviction d'une issue en notre faveur se trouve renforcée par le fait que les brevets en question sont issus d'une subvention publique qui était conditionnée par l'obligation d'accorder une licence ouverte et non exclusive de cette technologie à des centres universitaires et à des entités commerciales, et que l'entreprise Vizgen elle-même est licenciée d'Harvard.

Chez Vizgen, nous pensons que les chercheurs devraient pouvoir choisir les meilleures technologies permettant de faire avancer la science, la découverte et la santé humaine. Plus de 100 publications évaluées par les pairs et prépubliées ont démontré l'utilité révolutionnaire et le vaste potentiel de la technologie MERFISH et des milliers d'échantillons biologiques analysés sur les instruments MERSCOPE ont contribué à de nouvelles découvertes importantes dans le domaine des sciences du vivant, allant des maladies humaines à la biologie des plantes. Nous pensons également que si la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel dans l'innovation, chaque acteur doit être tenu de respecter certaines normes éthiques sans compromettre cette mission essentielle pour la communauté de la recherche scientifique. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous en proposant des produits et des innovations essentiels dans le domaine de la biologie spatiale pour faire avancer les progrès scientifiques ensemble.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Nous vous souhaitons le meilleur,

Terry Lo

président et CEO

À propos de Vizgen

Vizgen se veut le pionnier de la prochaine génération de génomique, en fournissant des outils qui montrent les possibilités de la génomique spatiale à cellule unique in situ, établissant ainsi la norme dans le domaine de la génomique spatiale. Ces outils permettent aux chercheurs de mieux comprendre les systèmes biologiques qui régissent la santé et les maladies humaines dans un contexte spatial. La plateforme MERSCOPE de l'entreprise permet l'imagerie des acides nucléiques à l'échelle du génome, massivement multiplexée, dotée d'une grande précision et d'une efficacité de détection inégalée au plan d'une résolution subcellulaire. MERSCOPE apporte un éclairage transformateur à une large gamme de recherches fondamentales à l'échelle du tissu, et à la médecine translationnelle en matière d'oncologie, d'immunologie, des neurosciences, des maladies infectieuses, de la biologie du développement, de la thérapie cellulaire et génique, et constitue un outil essentiel pour accélérer la découverte et la mise au point de médicaments. Pour plus d'informations, allez sur le site Web www.vizgen.com. Connectez-vous aux réseaux sociaux Twitter, LinkedIn and Facebook.

______________________

1 Pour plus d'informations, consultez le site Web https://info.vizgen.com/vizgen-open-letter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 juin 2023 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :