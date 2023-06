Exercice financier 2022-2023 - Loto-Québec connaît une année exceptionnelle, et c'est tout le Québec qui y gagne!





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Les activités de Loto-Québec en 2022-2023 permettront le versement d'un dividende de 1,597 G$ au gouvernement du Québec. La société d'État a généré des produits totaux de 2,999 G$, une hausse de 781,3 M$ (+35,2 %) par rapport à 2021-2022. Pour ce qui est de son résultat net consolidé, il s'élève à 1,600 G$, une hausse de 456,8 M$ (+40,0 %) comparativement à l'exercice précédent. Rappelons que l'année 2021-2022 avait été affectée par des périodes de fermeture. Les hausses par rapport à la même période de l'exercice prépandémie, soit en 2019-2020, se chiffrent quant à elles à 9,4 % pour les produits et à 18,2 % pour le résultat net. Ces résultats exceptionnels sont en grande partie attribuables au travail de saine gestion poursuivi par tous les secteurs de l'organisation.

Il s'agit de la meilleure performance de Loto-Québec depuis l'entrée en vigueur de la loi antitabac, en 2006, qui avait alors grandement impacté l'achalandage dans les établissements de jeux. L'optimisation des activités a d'ailleurs permis d'obtenir un excellent ratio des charges totales sur les produits de 29,2 %, comparativement à 33,0 % en 2019-2020. Les équipes ont su bien répondre aux attentes d'une clientèle qui a fait preuve d'enthousiasme en renouant avec les activités de divertissement après une longue période de restrictions causées par la pandémie.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Nos équipes se sont mobilisées pour faire vivre une expérience de jeu et de divertissement signée Loto-Québec aux Québécois. Leur travail et la saine gestion exercée dans l'ensemble des secteurs ont mené à des résultats exceptionnels. C'est grâce à des employés talentueux et dévoués que nous sommes en aussi bonne position après des années plus difficiles. Il y a de quoi être fiers, d'autant plus que le fruit de nos activités retourne entièrement à la collectivité », mentionne Jean-François Bergeron.

« Toutes nos décisions ont été prises dans une optique de commercialisation responsable, et nous avons porté une attention particulière au jeu en ligne. En plus de promouvoir les outils de jeu responsable offerts sur lotoquebec.com, nous avons déployé des efforts pour contrer la publicité des sites illégaux et pour bien informer la population sur le fait que notre site est le seul à être 100 % légal au Québec. »

« Parmi nos importantes contributions figure notre appui à de nombreux festivals et événements partout au Québec ainsi qu'au domaine des arts visuels. Nous soutenons aussi fièrement plusieurs causes et organismes, tels que les banques alimentaires Moisson, la Fondation Les Petits Rois et AlterGo. L'amélioration de notre bilan environnemental est également digne de mention. »

FAITS SAILLANTS

Plus de 1,5 G$ aux gagnants!

Une somme de plus de 1,5 G$ a été attribuée aux gagnants grâce à la loterie, au Kinzo et au bingo en réseau. Un total de 107 lots de 1 M$ ou plus ont été remportés à la loterie, faisant ainsi 84 nouveaux millionnaires. Loto-Québec a d'ailleurs versé le plus gros de son histoire, soit 70 027 052 $, remporté au Lotto Max par un résident de la Montérégie. Un record a également été enregistré au Casino de Montréal, où un résident de Lanaudière a remporté 3 056 175 $ à une table de poker 3 cartes.

Une gestion responsable du jeu, en établissement comme en ligne

La commercialisation responsable est demeurée au coeur des activités de Loto-Québec. En plus des efforts déployés par l'ensemble des employés à cet égard, une somme de 33,6 M$ a été consacrée à la prévention du jeu problématique pour que le jeu reste un jeu. Ce montant a notamment servi au déploiement de campagnes faisant la promotion des outils de jeu responsable offerts aux joueurs, que ce soit dans les établissements ou en ligne, à la formation des employés et des détaillants ainsi qu'à la collaboration à des projets de recherche.

Des contributions sociales et environnementales importantes

Les activités de Loto-Québec génèrent d'importantes retombées dans tout le Québec. Son programme Les rendez-vous Loto-Québec soutient plus de 50 événements rassembleurs et engagés dans une démarche de responsabilité sociétale, et ce, dans toutes les régions de la province. Loto-Québec a par ailleurs mis en place plusieurs initiatives pour réduire son empreinte environnementale, ce qui lui a permis de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38,3 % par rapport à leur niveau de 2009.

RÉSULTATS PAR SECTEUR

Loteries

Les produits du secteur des loteries totalisent 996,1 M$. Il s'agit d'une légère baisse de 11,3 M$ (-1,1 %) par rapport à 2021-2022, ce qui demeure un excellent résultat puisqu'il fait suite à une année record.

Les produits des loteries en ligne, qui s'élèvent à 124,2 M$, affichent pour leur part une hausse de 6,3 M$ (+5,4 %). Ils représentent maintenant 12,5 % des produits totaux du secteur, comparativement à 4,2 % en 2019-2020.

Casinos et salons de jeux

Le secteur des casinos et des salons de jeux a connu la meilleure année de son histoire. Ses produits s'élèvent à 1,101 G$, une hausse de 444,0 M$ (+67,6 %) par rapport à l'exercice précédent, qui avait été touché par des périodes de fermeture.

Les produits provenant du casino en ligne, qui se chiffrent à 269,9 M$, sont en hausse de 4,6 M$ (+1,7 %). Ils comptent maintenant pour 24,5 % des produits totaux du secteur, comparativement à 10,0 % en 2019-2020.

Établissements de jeux

Le secteur des établissements de jeux, qui comprend les appareils de loterie vidéo (ALV) dans les bars, les paris sur événement ainsi que le Kinzo et le bingo en réseau, a enregistré des produits de 922,2 M$. Par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une hausse de 362,0 M$ (+64,6 %).

Cet écart s'explique par la fermeture d'un grand nombre d'établissements du 1er avril à la mi-juin 2021 et du 20 décembre 2021 au 28 février 2022, alors qu'il n'y a eu aucun arrêt des activités cette année. Il est à noter que les produits provenant des ALV demeurent comparables à leur niveau prépandémie.

Jeu en ligne

Les produits du site de jeu en ligne lotoquebec.com (jeux de loterie et de casino et paris sur événement) se chiffrent à 403,9 M$, une augmentation de 13,0 M$ (+3,3 %) par rapport à 2021-2022. Ses produits représentent 13,5 % des produits totaux de Loto-Québec.

Au cours des dernières années, le site avait connu une hausse d'achalandage importante lors des périodes de fermeture des établissements en raison de la pandémie. Plusieurs clients ont conservé l'habitude d'acheter et de jouer en ligne. En plus d'assurer la bonification en continu de son site, la Société a déployé des efforts importants pour promouvoir les outils de jeu responsable qui y sont offerts.

Le rapport annuel 2022-2023 [PDF - 15,5 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec. La version anglaise le sera ultérieurement.

7 juin 2023

