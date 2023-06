Oort Energy obtient un financement de démarrage de 5 millions de livres sterling pour décarboner l'industrie avec de l'hydrogène vert





LONDRES, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Oort Energy, un concepteur d'électrolyseurs à hydrogène de nouvelle génération basé au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé sa levée de fonds sursouscrite de 5 millions de livres sterling menée par Energy Revolution Ventures (ERV), un investisseur spécialiste des entreprises d'électrochimie en début de croissance. Ce financement s'ajoute aux près de 800 000 £ de subventions non dilutives octroyées à l'entreprise par divers organismes gouvernementaux du Royaume-Uni et de l'UE. Parmi les principaux investisseurs du financement de démarrage figure TRIREC, un fonds asiatique de décarbonation et un investisseur stratégique d'entreprise. Le financement appuiera la mise en place de l'usine de fabrication d'électrolyseurs de l'entreprise et le déploiement de son premier démonstrateur entièrement conforme pour produire de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable.

Fondé par des vétérans de l'industrie de l'électrolyse, Oort Energy a pour mission de réduire le coût de l'hydrogène vert pour un avenir durable. Les produits de l'entreprise produisent de l'hydrogène propre à partir d'eau et d'électricité renouvelable.

Le cycle de financement de démarrage a été clôturé en deux tranches égales, la première tranche a servi à constituer l'équipe et à lancer l'usine de fabrication, tandis que la deuxième tranche a permis à l'entreprise de faire appel à un investisseur stratégique, qui aidera à la chaîne d'approvisionnement et à la fabrication à grande échelle.

La technologie brevetée d'électrolyse à membrane électrolytique polymère (PEM) d'Oort Energy réduit les coûts de production d'hydrogène vert. La société a complètement réinventé la pile à partir des premiers principes. Alliant de profondes innovations matérielles à une architecture de fabrication évolutive, leur électrolyseur offre aux clients des gains d'efficacité à des coûts ultra-bas.

L'entreprise a déjà terminé la conception d'une plateforme de 250 kW et se prépare à la fabrication en série. Elle est en bonne voie de livrer sa première solution d'électrolyseur en conteneur entièrement conforme à un site client avec une mise en service prévue pour le troisième trimestre 2023.

« Oort a radicalement changé la conception de l'électrolyseur en termes de coût, d'évolutivité et de fiabilité. Leur technologie produit de l'hydrogène propre grâce à l'électrolyse qui accélère de façon rentable la décarbonation d'industries comme celles des engrais, de l'acier et de l'expédition, a déclaré Marcus Clover, cofondateur et partenaire d'Energy Revolution Ventures. Nick et son équipe ont la bonne expérience et la bonne stratégie pour fournir des électrolyseurs fiables et rentables qui permettront à l'hydrogène de devenir un facteur clé pour une réduction du carbone de l'ordre de la gigatonne. Nous croyons qu'Oort Energy est prêt à façonner la future économie de l'hydrogène. »

« Nous sommes ravis de conclure notre cycle de financement de démarrage avec de tels partenaires stratégiques qui nous soutiennent. C'est essentiel pour livrer la première démonstration de notre portefeuille de produits sur un site client et pour nous permettre de nous lancer officiellement sur le marché avec nos systèmes de niveau commercial de 250 kW et 1 MW en 2023. Le marché de la technologie de l'hydrogène écologique connaît une expansion rapide, et nos produits de nouvelle génération aideront à favoriser la transition vers la carboneutralité. » - Nick van Dijk, directeur général d'Oort Energy

Oort Energy révolutionne l'industrie de l'électrolyseur à hydrogène écologique en livrant aujourd'hui sa nouvelle génération d'électrolyseurs.

À propos d'Oort Energy

Oort Energy est un fabricant d'électrolyseurs à hydrogène qui utilise une technologie révolutionnaire pour réduire considérablement le coût de l'hydrogène vert. Leurs systèmes présentent des performances supérieures, une durabilité élevée et affichent des prix compétitifs pour fournir un système offrant le plus bas coût actualisé de l'hydrogène ultrapur sur le marché aujourd'hui. Pour en savoir plus, consultez www.oortenergy.com .

À propos d'Energy Revolution Ventures

Energy Revolution Ventures est une société de capital-risque qui investit dans des startups en phase de prédémarrage, de démarrage et de série A+, développant des technologies évolutives dans l'écosystème électrochimique. Elle tire parti des années d'expérience de ses actionnaires qui transforment les technologies d'énergie et de batteries en entreprises cotées en bourse prospères. ERV a une compréhension approfondie de la technologie fondamentale derrière les innovations ainsi que des risques d'échelle et de commercialisation. ERV est un investisseur actif qui soutient les fondateurs et les innovateurs sur le plan fonctionnel et au niveau du conseil d'administration. Pour en savoir plus, consultez www.erv.io .

