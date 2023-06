Grand défi Pierre Lavoie - L'équipe UMQ-Énergir bien en selle pour relever à nouveau le 1 000 KM!





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - À la veille du coup d'envoi de l'édition 2023 du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à saluer ses membres de partout au Québec engagés dans la promotion d'un mode de vie physiquement actif auprès de leur communauté.

« À titre de cycliste et d'ancien participant au 1 000 KM, je suis ravi de voir des élues et élus de l'UMQ relever à nouveau ce marathon d'envergure. Je leur souhaite la meilleure des chances et je suis impatient de les accueillir le 11 juin prochain à Varennes, pour la conclusion de l'épreuve », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« L'UMQ est fière de participer pour une septième fois au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie et de promouvoir ainsi la pratique d'activités physiques, notamment auprès des jeunes. Bravo aux municipalités, élues, élus et équipes municipales qui accueilleront chaleureusement notre équipe de cyclistes et les quelque 200 autres qui défileront sur leur territoire au cours des prochains jours », a ajouté monsieur Michel Angers, capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan.

« Toute l'équipe d'Énergir souhaite un bon départ à l'équipe de l'UMQ! Nous sommes fiers de soutenir ses membres qui pédaleront de La Baie à Lac-Beauport, tout en récoltant des fonds pour cette cause importante », a affirmé monsieur Philippe Lanthier, chef, changements climatiques et politiques publiques chez Énergir.

Rappelons que, grâce au soutien de leur partenaire Énergir, les élues et élus membres de l'équipe de l'UMQ enfourcheront leur vélo du 8 au 11 juin prochains dans le cadre de l'épreuve et traverseront des dizaines de municipalités dans le cadre d'un parcours s'étalant sur plus de 1 000 kilomètres.

L'équipe UMQ-Énergir est formée de :

M. Michel Angers , capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan ;

, capitaine de l'équipe et maire de ; M. Daniel Cournoyer , maire suppléant de Trois-Rivières;

, maire suppléant de Trois-Rivières; M me Nancy Déziel, conseillère de Shawinigan ;

Nancy Déziel, conseillère de ; M. Pierre Guénard, maire de Chelsea;

M me Catherine Lassonde, conseillère de Drummondville ;

Catherine Lassonde, conseillère de ; M. Mario Sévigny, chauffeur de l'équipe et conseiller de Drummondville .

L'Union souhaite bonne chance aux cyclistes qui participeront à l'épreuve et invite les municipalités à mobiliser leur communauté pour la promotion et l'adoption de saines habitudes de vie. Les personnes intéressées peuvent visiter la page de l'équipe UMQ sur le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie pour encourager généreusement les membres de l'équipe!

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

