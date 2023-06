Sol-Gel et Pharmaceutique Searchlight annoncent des accords de licence pour commercialiser TWYNEO® et EPSOLAY® au Canada





Sol-Gel Technologies, Ltd. (NASDAQ: SLGL) (« Sol-Gel »), une société de dermatologie dont le siège social est en Israël et Pharmaceutique Searchlight inc. (« Searchlight »), une entreprise pharmaceutique canadienne privée spécialisée, annoncent aujourd'hui la signature d'accords de licence exclusifs pour TWYNEO et EPSOLAY pour le marché canadien. TWYNEO et EPSOLAY sont deux produits dermatologiques innovants développés par Sol-Gel destinés à un vaste marché. Les deux produits récemment lancés aux États-Unis seront commercialisés au Canada par Searchlight sur Secrétariat une période de quinze ans renouvelable pour des périodes additionnelles de cinq ans.

TWYNEO (trétinoïne, 0,1 % et peroxyde de benzoyle, 3 %, en crème) est utilisé pour le traitement de l'acné vulgaire chez les adultes et les enfants de 9 ans et plus.

EPSOLAY (peroxyde de benzoyle, 5 %, en crème) est utilisé pour le traitement des lésions inflammatoires de la rosacée chez les adultes.

« Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise pharmaceutique spécialisée reconnue et dynamique, Pharmaceutique Searchlight, pour présenter nos deux produits dermatologiques innovants aux patients canadiens et générer un capital non dilutif pour nos actionnaires », a déclaré Alon Seri-Levy, Ph. D., directeur général de Sol-Gel. « Ce partenariat nous permettra d'étendre notre forte présence commerciale en Amérique du Nord et de renforcer davantage notre base de revenus croissante. »

Conformément aux modalités de l'accord, Sol-Gel pourrait recevoir jusqu'à 11 millions $ sous la forme de paiements forfaitaires à l'atteinte de jalons liés notamment à la réglementation et à la vente pour les deux médicaments combinés. De plus, Sol-Gel aura droit à des pourcentages de redevances sur toutes les ventes nettes canadiennes pouvant aller de 10 à 19 %.

Mark Nawacki, président-directeur général de Pharmaceutique Searchlight, a déclaré : « TWYNEO et EPSOLAY sont des ajouts précieux à notre portefeuille en pleine croissance, qui correspondent à notre philosophie d'acquérir des produits de santé spécialisés innovants et uniques dans des domaines thérapeutiques relevant de notre intérêt stratégique. Les deux produits ont été adoptés de manière encourageante par les médecins aux États-Unis au cours de la dernière année, et nous avons hâte de commercialiser les deux produits pour les patients au Canada ».

Searchlight sera responsable d'obtenir et de maintenir toutes les approbations réglementaires requises pour commercialiser et vendre les médicaments au Canada, avec le soutien de Sol-Gel.

Le Dr Seri-Levy a poursuivi : « Searchlight s'est classée à plusieurs reprises parmi les entreprises les plus dynamiques au Canada et se consacre à l'amélioration de la santé grâce à l'acquisition et à la commercialisation de produits de soins de santé différenciés et uniques. Nous nous réjouissons de collaborer avec Searchlight pour maximiser la présence de nos deux médicaments uniques, TWYNEO et EPSOLAY, au Canada, un territoire commercial de premier plan ».

À propos de TWYNEO

TWYNEO est une crème topique contenant une association à dose fixe de trétinoïne, 0,1 %, et de peroxyde de benzoyle (BPO), 3 %, pour le traitement de l'acné vulgaire chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de neuf ans et plus.

La trétinoïne et le peroxyde de benzoyle contenus dans TWYNEO sont encapsulés dans des microcapsules brevetées à base de silice qui créent une barrière entre le médicament et la peau. La technologie de microencapsulation brevetée de la crème TWYNEO sépare et enveloppe les ingrédients actifs dans des microcapsules de silice afin que la trétinoïne soit protégée des effets oxydants du BPO, permettant la combinaison des deux médicaments en un seul produit et une libération progressive sur la peau.

Sol-Gel Technologies a obtenu l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de la crème TWYNEO le 27 juillet 2021, et a accordé à Galderma les droits exclusifs de commercialisation du produit aux États-Unis.

À propos d'EPSOLAY

EPSOLAY est une formulation de crème exclusive de peroxyde de benzoyle, 5 %, pour le traitement des lésions inflammatoires de la rosacée chez les adultes. Le peroxyde de benzoyle contenu dans EPSOLAY est encapsulé dans des microcapsules brevetées à base de silice qui créent une barrière entre le médicament et la peau. L'enveloppe à base de silice est conçue pour libérer lentement le peroxyde de benzoyle au fil du temps afin de fournir un profil d'efficacité et de sécurité favorable.

Sol-Gel Technologies a obtenu l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de la crème EPSOLAY le 22 avril 2022, et a accordé à Galderma les droits exclusifs de commercialisation du produit aux États-Unis.

À propos de Pharmaceutique Searchlight (Searchlight Pharma)

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés. L'entreprise déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé afin d'offrir des produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Depuis l'acquisition de Miravo Santé (Miravo Healthcare) en mars 2023, les principaux produits promus par Pharmaceutique Searchlight sont maintenant axés sur la santé des femmes, la dermatologie, les allergies, le traitement de la douleur et les produits spécialisés du marché hospitalier. Son équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-la, apprenez-en plus sur ses activités et découvrez son portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

À propos de Sol-Gel Technologies

Sol-Gel Technologies, Ltd. est une entreprise de dermatologie axée sur l'identification, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, y compris en partenariat, pour le traitement de maladies de la peau. Sol-Gel a développé TWYNEO qui est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de l'acné vulgaire chez les adultes et les patients pédiatriques de neuf ans et plus; et EPSOLAY, une formulation exclusive approuvée par la FDA pour le traitement des lésions inflammatoires de la rosacée chez les adultes. Galderma détient les droits exclusifs de commercialisation de ces deux produits pharmaceutiques aux États-Unis.

Le pipeline de Sol-Gel Technologies comprend le candidat-médicament orphelin SGT-610 à l'étude pour la prévention de nouveaux carcinomes basocellulaires chez les patients atteints du syndrome de Gorlin, ainsi que le candidat-médicament topique SGT-210 à l'étude pour le traitement de kératodermies cutanées rares.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le www.sol-gel.com.

Déclarations prospectives (Forward-Looking Statements) de Sol-Gel

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter celles relatives aux avantages que nous prévoyons de recevoir dans le cadre de notre accord avec Searchlight Pharma et de l'acceptation commerciale, de la rentabilité et du remboursement de TWYNEO et EPSOLAY. Ces déclarations prospectives comprennent des informations sur les résultats futurs possibles ou présumés de notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos liquidités, nos plans et nos objectifs. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes tels que « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « devoir », « planifier », « s'attendre à », « prédire », « potentiel » ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont nous disposons au moment où ces déclarations sont faites ou sur les attentes de notre direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, mais sans s'y limiter, le risque que nous ne recevions pas les avantages que nous espérons recevoir en vertu de notre accord avec Searchlight Pharma, le risque que l'acceptation commerciale, la rentabilité et le remboursement de TWYNEO et EPSOLAY ne se déroulent pas comme prévu, les risques que notre espérance de trésorerie soit plus courte que prévu, les risques liés au climat macroéconomique mondial actuel ainsi que les facteurs suivants : (i) l'adéquation de nos ressources financières et autres, en particulier à la lumière de notre historique de pertes récurrentes et l'incertitude quant à l'adéquation de nos liquidités pour poursuivre nos objectifs commerciaux complets; (ii) notre capacité à achever le développement de nos produits candidats; (iii) notre capacité à trouver des partenaires de co-développement appropriés; (iv) notre capacité à obtenir et à maintenir les approbations réglementaires pour nos produits candidats sur nos marchés cibles, le retard potentiel dans la réception de ces approbations réglementaires et la possibilité d'actions réglementaires ou judiciaires défavorables concernant nos produits candidats même si l'approbation réglementaire est obtenue; (v) la capacité de nos collaborateurs à commercialiser nos produits pharmaceutiques candidats; (vi) notre capacité à obtenir et à maintenir une protection adéquate de notre propriété intellectuelle; (vii) la capacité de nos collaborateurs à fabriquer nos produits candidats en quantités commerciales, à une qualité adéquate ou à un coût acceptable; (viii) la capacité de nos collaborateurs à établir des canaux de vente, de marketing et de distribution adéquats; (ix) l'acceptation de nos produits candidats par les professionnels de la santé et les patients; (x) la possibilité que nous soyons confrontés à des réclamations de tiers pour violation de propriété intellectuelle; (xi) le calendrier et les résultats des essais cliniques que nous pouvons mener ou que nos concurrents et d'autres peuvent mener concernant nos produits ou leurs produits; (xii) une concurrence intense dans notre industrie, avec des concurrents disposant de ressources humaines, financières, technologiques, de recherche et développement, réglementaires et cliniques, de fabrication, de marketing et de vente, et de distribution nettement supérieures aux nôtres; (xiii) des réclamations potentielles en responsabilité du fait des produits; (xiv) une réglementation gouvernementale fédérale, étatique et locale potentiellement défavorable aux États-Unis, en Europe ou en Israël; et (xv) la perte ou le départ à la retraite de cadres et de chercheurs clés. Ces facteurs et d'autres importants discutés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 10 mars 2023, tel que modifié, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

6 juin 2023 à 11:45

