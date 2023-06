Le ministre des Transports annonce un appel de propositions dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique





OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le Canada est non seulement bordé par des océans, mais il abrite des milliers de lacs, rivières et autres cours d'eau. Ses eaux sont une source de travail, de plaisir et d'inspiration d'un océan à l'autre. Transports Canada s'est engagé à promouvoir des pratiques de navigation sécuritaires sur ces voies navigables, dans le but de réduire le nombre d'incidents qui auraient pu être évités, y compris les noyades et les dommages matériels.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un appel de propositions invitant les organismes qui sensibilisent et éduquent le public au sujet des enjeux, pratiques et comportements en matière de sécurité nautique au Canada à présenter leur demande.

Dans le cadre du Programme de contribution pour la sécurité nautique, des fonds sont fournis pour appuyer les activités admissibles suivantes, conformément à l'objectif du Programme :

Favoriser les pratiques de sécurité nautique et la conformité à la réglementation grâce à l'éducation, la sensibilisation et les renseignements. Par exemple, promouvoir la sensibilisation, mener des campagnes d'éducation du public, produire et faire circuler du matériel qui améliore et promeut la sécurité nautique;

Des recherches, des études et des analyses qui contribuent à une meilleure compréhension du comportement et des attitudes des plaisanciers et des raisons pour lesquelles les plaisanciers ne sont pas au courant des problèmes liés à la sécurité nautique.

Les Canadiens et Canadiennes de partout au pays adorent monter à bord de leur planche à rame, de leur canot, de leur kayak et, en général, sur l'eau, mais ils doivent le faire de façon responsable. Les noyades sont évitables et le port d'un gilet de sauvetage peut faire la différence entre la vie et la mort.

« Les organismes financés dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique sensibilisent la population aux pratiques de sécurité nautique. J'applaudis ce travail et je tiens à rappeler aux Canadiennes et Canadiens que lorsqu'on est sur l'eau, il ne faut pas oublier de porter un gilet de sauvetage, de s'assurer que quelqu'un sait où on est et de toujours naviguer sobre. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Depuis 2009, le Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada a financé 123 projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance au Canada, pour un total de 17,38 millions de dollars, dont 20 qui se poursuivront au cours de l'exercice 2023-2024. Bien que la composition régionale des propositions de projet varie d'une année à l'autre, des projets ont été financés dans toutes les régions du Canada.

Le Programme finance jusqu'à 75 pour centdes dépenses totales admissibles d'un projet, jusqu'à un maximum de 300 000 dollars par exercice, par bénéficiaire. Le Programme dispose d'un budget annuel de 1 million de dollars. Comme certains projets sont pluriannuels, des fonds peuvent être engagés pour plus d'un exercice.

augmenter le nombre de conducteurs d'embarcations de plaisance et de petits bateaux qui suivent des pratiques de navigation sécuritaires ;



améliorer l'accès aux données nationales sur les incidents nautiques, ce qui améliorera la capacité des parties prenantes à mettre en oeuvre des initiatives de sensibilisation et d'éducation fondées sur des données probantes;



contribuer à réduire les décès, les blessures et les dommages matériels dus aux accidents nautiques.

