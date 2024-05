L'ambassadeur du Maroc au Japon visite le bâtiment du groupe NX





TOKYO, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a reçu la visite de S.E. M. Rachad Bouhlal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Japon, au bâtiment du groupe NX le 12 avril.

Le groupe NX a créé Nippon Express Morocco SARLAU et Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU en juillet 2022 en tant que filiales locales au Maroc, et a depuis développé ses opérations de transit et de logistique de fret aérien/océanique dans ce pays, en mettant l'accent sur les industries liées à la mobilité. Ces deux entreprises du groupe fournissent des services pour répondre aux besoins logistiques d'une diversité de clients faisant affaire au Maroc et dans les pays voisins.

L'ambassadeur Bouhlal et deux autres invités ont été reçus au nom du groupe par le directeur général Tadahiro Furue et le directeur général Satoshi Otsuji. Dans la conversation qui a suivi, ils ont discuté d'initiatives visant à développer la logistique au Maroc et ont échangé un large éventail d'opinions dans une atmosphère amicale.

Le groupe NX continuera à étendre son réseau mondial et à fournir des services logistiques de haute qualité à ses clients dans le monde entier.

