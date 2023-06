IPS nomme Jim Stephanou comme nouveau CEO





IPS, un fournisseur leader en architecture, ingénierie, approvisionnement, gestion de la construction, et services de validation pour le secteur des sciences du vivant, annonce la nomination de Jim Stephanou comme nouveau Chief Executive Officer (CEO) chargé de mener l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance.

Mr. Stephanou est un chef de file accompli dans le secteur pharmaceutique, possédant plus de trente ans d'expérience dans les activités de fabrication et d'ingénierie. Pendant les huit dernières années, il a occupé le poste de vice-président des solutions d'ingénierie mondiales chez Merck & Co, Inc. Pendant cette période, il a été chargé de gérer et de superviser l'un des plus grands cycles d'investissement en capital de toutes les sociétés pharmaceutiques. Avant de rejoindre Merck, M. Stephanou a occupé plusieurs postes de direction chez Bayer Corporation et Lyondell Basell Industries pendant plus de vingt ans. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de l'université de Drexel.

M. Stephanou relèvera de Dave Goswami, CEO mondial d'IPS Enterprise. À propos de la nomination du nouveau CEO d'IPS Life Science, M. Goswami a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'une personne de l'envergure de Jim assume la fonction de CEO. Jim est la personne idéale pour diriger IPS Life Science alors que notre engagement reste inconditionnel pour fournir des services EPCMV (en anglais, Engineering, Procurement, Construction Management and Validation) à l'industrie des sciences du vivant. J'ai eu le plaisir de travailler avec Jim et d'apprendre à le connaître au cours des nombreuses années pendant lesquelles nous avons soutenu Merck, l'un de nos plus gros clients. Il a fait preuve de remarquables capacités de leadership et possède les compétences nécessaires pour guider IPS vers l'avenir. J'ai pleinement confiance en sa capacité à s'appuyer sur nos réalisations passées et à mener l'entreprise vers des sommets encore plus élevés. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de notre stratégie organisationnelle visant à atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. Cela me permettra de me concentrer sur nos objectifs dans l'entreprise et de remplir la mission globale d'IPS.

Jim Stephanou a fait part de son enthousiasme à l'idée de rejoindre IPS : « Je suis enchanté et honoré d'avoir l'occasion de diriger une entreprise aussi respectée et performante. IPS a connu une croissance phénoménale qui lui a permis d'intégrer le groupe Berkshire Hathaway. C'est vraiment un moment passionnant pour rejoindre l'entreprise. IPS a de solides fondations, une équipe talentueuse et une réputation d'excellence dans l'industrie des sciences du vivant. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec cette équipe pour renforcer notre marque mondiale et notre présence sur le marché et fournir des solutions innovantes répondant aux besoins de nos clients ».

À propos d'IPS

IPS-Integrated Project Services LLC, une société de Berkshire Hathaway, est un leader mondial du développement de solutions commerciales innovantes pour les investissements en capital dans les secteurs des sciences du vivant et des centres de données. Grâce à son expertise opérationnelle et à ses connaissances, ses compétences et sa passion, IPS fournit des services d'architecture, d'ingénierie, de contrôle de projet, de gestion de la construction et de la conformité dans le secteur des sciences du vivant, qui permettent aux clients de développer et de fabriquer des produits ayant un impact sur la vie des gens. Sa dernière acquisition, Linesight, est spécialisée dans les services de gestion des coûts, des délais, des risques, des programmes et des projets dans divers secteurs du marché, notamment les centres de données, les sciences du vivant et les industries high-tech. IPS Enterprise compte plus de 3 200 professionnels dans plus de 45 bureaux répartis dans 17 pays des Amériques, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Asie du Sud-Est, d'Australie et du Moyen-Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.ipsdb.com.

