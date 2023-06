evroc dévoile son intention de construire le premier cloud hyperscale souverain d'Europe





Soutenu par EQT Ventures, investisseur de l'innovation technologique et par Norrsken VC, investisseur de l'impact social, evroc a récemment clôturé une première levée de fonds pour constituer son équipe de lancement.

En 2024, evroc établira un centre pilote dans la région de Stockholm et lancera en même temps un processus de sélection de site pour déterminer l'emplacement de ses premiers centres de données hyperscale et de ses pôles de développement de logiciels.

et lancera en même temps un processus de sélection de site pour déterminer l'emplacement de ses premiers centres de données hyperscale et de ses pôles de développement de logiciels. D'ici 2028, evroc prévoit de construire huit centres hyperscale et trois pôles de développement à travers l' Europe , employant au total plus de 3 000 personnes.

STOCKHOLM, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Fondée en 2022 pour faire avancer l'Europe numérique, evroc présente aujourd'hui ses plans pour construire le premier cloud hyperscale sécurisé, souverain et durable d'Europe et mettre fin à la domination étrangère sur le marché européen du cloud.

Soutenu par l'investisseur en innovation technologique de taille mondiale EQT Ventures et par l'investisseur d'impact Norrsken VC, evroc a récemment clôturé une première levée de fonds pour constituer son équipe de lancement. La société prévoit désormais de rassembler et d'investir 3 milliards d'euros au cours des deux prochaines années pour développer et exploiter deux centres de données hyperscale, l'un en Europe du Nord et l'autre en Europe du Sud. D'ici 2028, evroc à l'intention de créer huit centres de données hyperscale et trois pôles de développement de logiciels, répartis à travers le continent et employant au total plus de 3 000 personnes.



« Le manque de fournisseurs de cloud hyperscale locaux est un sérieux challenge pour l'Europe. Non seulement parce que les données des citoyens européens sont placées sous propriété étrangère par des entreprises opérant dans le cadre de lois qui sont en conflit avec la législation européenne sur la protection de la vie privée. Il constitue également une menace réelle pour notre compétitivité à long terme dans un monde numérique où d'autres avancent beaucoup plus vite. L'économie numérique de l'Europe doit reposer sur des fondations européennes. », déclare Mattias Åström, fondateur et PDG d'evroc.

Les services cloud jouent un rôle clé dans les infrastructures numériques critiques. Entre 2017 et 2022, le marché européen du cloud a quintuplé. Dans le même temps, la part de marché des acteurs européens du cloud est passée de 27 % à 13 %.

Un cloud européen hyperscale compétitif est essentiel pour l'économie numérique du continent et pour garder les investissements, les emplois, le développement technologique et les droits de propriété intellectuelle à l'intérieur des frontières de l'Union. Cela donnera également à l'Europe une souveraineté numérique conforme à la législation européenne sur la protection de la vie privée, réglant ainsi un problème ancien.

« evroc a identifié une opportunité unique de faire de l'Europe un leader des technologies cloud en réunissant les esprits les plus brillants, les visionnaires les plus ambitieux et les entrepreneurs les plus expérimentés du continent. Nous sommes persuadés que la prochaine génération des entreprises technologiques européennes s'appuiera sur les services cloud d'evroc. », déclare Ted Persson, partenaire chez EQT Ventures.

Les centres de données ont eu jusqu'à aujourd'hui une empreinte environnementale importante, puisqu'ils consomment environ 3 % de la production mondiale d'électricité et représentent 2 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète.

evroc va construire le cloud le plus propre du monde en tirant le meilleur parti des technologies écoénergétiques de nouvelle génération pour obtenir un effet positif maximal en termes de durabilité. C'est ce à quoi contribue une solution exclusive d'équilibreur de charge écologique qui permet aux données de circuler de manière transparente et sécurisée entre les centres de données en fonction de l'endroit où l'énergie renouvelable est à la fois la plus facilement disponible et la plus abordable.

« En termes d'émissions de gaz à effet de serre, les centres de données sont à égalité avec le transport aérien. Et le traitement des données va continuer de connaître une croissance substantielle au cours des prochaines décennies, causant des émissions importantes et des dommages à notre climat. Sauf si nous changeons de direction. La stratégie holistique d'evroc combinant l'utilisation d'une énergie propre à la mise en oeuvre d'une technologie de pointe en matière d'efficience énergétique, pourrait définir la future norme de l'ensemble du secteur. », déclare Tove Larsson, partenaire chez Norrsken VC.

Cette année, evroc expérimente ses logiciels en collaboration avec des clients clés sélectionnés dans les secteurs gouvernementaux, militaires, financiers et automobiles. L'offre d'evroc comprend une combinaison complète de services cloud, l'intégration d'applications tierces et une expérience de premier plan pour les développeurs.

En 2024, evroc établira un centre pilote dans la région de Stockholm, et lancera en même temps un processus de sélection de site pour déterminer l'emplacement de ses deux premiers centres de données hyperscale et de ses pôles de développement de logiciels.

« Le statu quo n'est pas une option pour l'Europe. Nous voulons construire un cloud meilleur qui soit à la fois sécurisé, durable et souverain. Et en faisant cela, faire avancer l'économie numérique européenne. », déclare Mattias Åström.

À propos d'evroc

Fondée pour faire avancer l'Europe numérique, evroc entreprend la construction d'un cloud hyperscale sécurisé, souverain et durable offrant des services et une expérience de développeur de premier ordre. La société est basée à Stockholm, en Suède, avec un bureau de développement à Sophia-Antipolis, en France. D'ici 2028, evroc exploitera huit centres de données hyperscale et trois pôles de développement de logiciels, répartis à travers l'Europe.

Le PDG et fondateur d'evroc, Mattias Åström, a passé plus d'une décennie à créer des entreprises technologiques aux États-Unis avant de retrouver maintenant sa Suède natale. Avant evroc, Mattias a fondé cinq entreprises, toutes centrées sur l'efficience énergétique et acquises par Apple, Nokia, Murata et Schneider Electric.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091831/evroc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2091761/evroc_Logo.jpg

Contact:

[email protected]

6 juin 2023 à 01:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :