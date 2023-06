LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SE RÉJOUIT DE VOIR LE GOUVERNEMENT CONFIRMER LE MAINTIEN DE LA FORMATION QUALIFIANTE COLLÉGIALE EN SOINS INFIRMIERS





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction les propos tenus ce matin par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, dans le cadre d'une sortie publique au CHUM au cours de laquelle les ministres ont confirmé que la formation collégiale qualifiante en Soins infirmiers serait maintenue.

Accompagnés de candidates à l'exercice de la profession infirmière (CEPI), soit de personnes diplômées en Soins infirmiers déjà actives en milieu hospitalier, M. Dubé et Mme Déry ont ainsi tenu à encourager l'ensemble des personnes étudiantes ou diplômées du programme Soins infirmiers au cégep, laissant entendre que le Québec a bien besoin d'elles. Un message dont se réjouit la Fédération des cégeps, qui a fréquemment demandé que le gouvernement prenne position dans le débat stérile nourri par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) concernant la formation nécessaire pour accéder à la profession infirmière. Ce débat nuisait aux inscriptions en Soins infirmiers et menaçait de bris de service les milieux de travail, alors que les besoins sont sans cesse grandissants.

« L'OIIQ milite pour le baccalauréat obligatoire depuis plus de 20 ans en ne s'appuyant sur aucune analyse des tâches et des besoins. Son examen de septembre dernier comportait, selon le commissaire à l'admission aux professions qui a déposé deux rapports sur la question, de nombreuses failles qui ont empêché des jeunes de s'accomplir professionnellement et de servir le Québec. Aujourd'hui, c'est en pensant à ces personnes diplômées du cégep qui ont eu à subir un examen inadéquat ainsi qu'à tous les jeunes qui savent maintenant que s'inscrire en Soins infirmiers au cégep offre toujours d'excellentes perspectives que nous saluons cette prise de position du gouvernement. Les 46 cégeps qui offrent le programme Soins infirmiers vont continuer à former des infirmières et des infirmiers d'une grande compétence comme ils le font depuis plus de 50 ans », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La Fédération des cégeps accueille par ailleurs avec satisfaction la volonté du ministre de la Santé de régler la question de l'examen de l'OIIQ, en s'appuyant sur le prochain rapport du commissaire à l'admission, mais rappelle que le sort des centaines de candidates laissées pour compte à la suite de l'examen de l'Ordre devrait tout de même faire l'objet d'une intervention urgente.

Enfin, elle souhaite également que le ministère de l'Enseignement supérieur, dont c'est la responsabilité, poursuive rapidement la révision du programme Soins infirmiers, que les collèges adaptent en attendant la fin des travaux ministériels.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

5 juin 2023 à 19:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :