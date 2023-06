Le gouvernement du Canada appuie des projets pour prévenir et contrer la violence familiale en Colombie-Britannique





Les projets soutiendront les personnes ayant fait l'objet de violence, celles qui en vivent actuellement et celles qui sont à risque de violence.

VANCOUVER, BC, le 5 juin 2023 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le genre sont de graves problèmes de santé publique. Elles ont une forte corrélation avec les préoccupations relatives à la santé mentale et peuvent avoir des conséquences durables pour les personnes survivantes et les gens qui les entourent. Elles touchent des familles de partout au pays et incluent différentes formes de violence physique et psychologique, et de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer toutes les personnes survivantes de violence familiale et de violence fondée sur le genre, de même qu'à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes à risque.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un financement total de 1,7 million de dollars pour deux projets en Colombie-Britannique visant à fournir du soutien aux personnes touchées par la violence familiale et la violence fondée sur le genre, en particulier les femmes et les membres de communautés racisées.

Le Centre of Excellence for Women's Health Society (CEWH), situé à Vancouver, recevra 980 392 $ pour le lancement du tout premier carnet de travail autoguidé et programme d'aide sociale canadien visant à aborder les défis associés à la violence conjugale et à la consommation de substances. Le projet sera lancé en Colombie-Britannique et sera offert aux partenaires de partout au Canada. Grâce à cette initiative, le CEWH collaborera avec des organismes partenaires pour renforcer les ressources de formation de plus de 50 fournisseurs de services associés à la violence conjugale et à la consommation de substances, ainsi que pour les aider à appuyer les femmes survivantes dans l'ensemble du pays.

Située à Surrey (Colombie-Britannique), la DIVERSEcity Community Resource Society recevra 794 423 $ pour lancer l'initiative communautaire Signs of Safety (SOS), conçue pour prévenir et contrer la violence familiale au sein sp?écifiquement de communautés d'immigrants et de réfugiés. L'initiative SOS fournira des ressources multigénérationnelles de planification de la sécurité aux familles membres de communautés de nouveaux arrivants sud-asiatiques, moyen-orientaux et africains à Surrey. Cet effort concerté unit les forces de 250 partenaires qui travaillent pour améliorer la promotion de la santé et de la sécurité au sein de ces communautés.

Le gouvernement du Canada continuera d'oeuvrer pour prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le genre, pour appuyer les personnes survivantes et pour briser le cycle de la violence au sein de familles et de collectivités d'un océan à l'autre.

Citations

«?Chaque personne a le droit de vivre en sécurité et à l'abri de la violence, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas la réalité. Le financement annoncé aujourd'hui en Colombie-Britannique permettra d'aider les personnes qui ont subis ou qui risquent de subir de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour atteindre la sécurité et la stabilité. Cet investissement constitue une avancée importante, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre gouvernement continuera à prendre des mesures contre la violence familiale et la violence fondée sur le sexe et à bâtir un avenir où toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Améliorer les vies de toutes les personnes vivant au Canada est une priorité pour le gouvernement du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui profitera aux familles, aux partenaires et aux survivants qui subissent de la violence dans leur foyer. Nous espérons que cette formation et que les cours de planification de la sécurité offriront les mesures de soutien nécessaires pour réduire les incidences sur les gens partout au pays. »

Taleeb Noormohamed

Député de Vancouver Granville

« Pour favoriser la santé et la sécurité des femmes, il est important de proposer des approches à deux volets qui tiennent compte de la relation complexe entre la consommation de substances et la violence conjugale. De telles approches sont toutefois rares. Au Centre of Excellence for Women's Health, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de nous associer aux services de lutte contre la violence et la dépendance de partout au Canada dans le cadre de ce projet. Ce dernier permettra aux femmes victimes de ces fléaux interreliés de bénéficier d'un soutien intégré, adapté aux traumatismes liés à ces deux enjeux de santé importants. »

Nancy Poole

Directrice, Centre of Excellence for Women's Health

Faits en bref

Un tiers des adultes au Canada déclarent avoir subi de la maltraitance pendant leur enfance.

déclarent avoir subi de la maltraitance pendant leur enfance. La violence familiale a des effets sur les relations ultérieures et les générations futures : les enfants ayant fait l'objet de violence ou de négligence et ceux ayant été exposés à la violence conjugale sont à risque de subir ou d'infliger de la violence une fois adultes.

L'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale indique une hausse des facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale. Ces facteurs de risque incluent dépression, stress parental et consommation d'alcool. De plus, 5 % des Canadiennes et des Canadiens ont rapporté des préoccupations en matière de violence au sein de leur foyer au cours de la troisième vague de la pandémie (février-mai 2021).

Liens connexes

5 juin 2023 à 17:38

