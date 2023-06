/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique sur les grands projets d'habitation - Bâtir les milieux de vie de demain/





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur les grands projets d'habitation : bâtir les milieux de vie de demain.

Les grands projets d'habitation ont le potentiel de transformer positivement le Grand Montréal et de le positionner comme une référence d'innovation urbaine. À l'occasion de la 17e édition de notre Forum sur les grands projets, nous aurons le plaisir de recevoir des acteurs politiques clés de ce secteur, dont France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, Stéphane Boyer, maire de Laval, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, et Valérie Plante, mairesse de Montréal.

L'édition 2023 sera aussi l'occasion de découvrir en primeur les faits saillants d'une étude réalisée par la Chambre. Celle-ci a pour but de répondre aux besoins d'habitation dans la région métropolitaine d'ici 2041 en exposant une vision d'avenir de la densité, de la mobilité et de l'aménagement du territoire.

Des discussions avec des spécialistes de différents horizons suivront pour dégager des pistes de solutions concrètes aux enjeux de l'habitation et permettre la réalisation de projets audacieux et durables.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lundi 5 juin 2023



Lieu : New City Gas 950, rue Ottawa Montréal, Québec H3C 1S4



Heure : De 7 h 30 à 12 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.



Animation : Marc-André Carignan, animateur, auteur et chroniqueur en aménagement urbain







Invités : (en ordre de participation) Massimo Iezzoni, directeur général, Communauté métropolitaine de Montréal Marc-André LeChasseur, associé, Bélanger Sauvé

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation Pierre Moreau, associé directeur, Bélanger Sauvé







Vincent Kou, chef des investissements et du développement, Groupe Brivia Stéphane Boyer, maire de Laval, vice-président du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal







Élise Proulx, cheffe, Développement économique, Québec, Ivanhoé Cambridge Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, vice-présidente du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal







François Tremblay, vice-président - Construction, Pomerleau Valérie Plante, mairesse de Montréal, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal







Laurence Vincent, présidente, Prével Jean Laurin, associé et président, Québec, courtier immobilier agréé, dirigeant d'agence, Avison Young







Julie Favreau, avocate, ASC, présidente, Fi3 Patricia Alleyn, vice-présidente, ESG et intégrité, SNC-Lavalin







Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ







Jean-Philippe Hébert, cofondateur et coprésident, Groupe HD immobilier Gervais Jacques, président et chef de la direction, 5N Plus







Philippe Krivicky, directeur général adjoint, Économie et rayonnement de la métropole, Ville de Montréal Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec







Roger Plamondon, président, Groupe immobilier Broccolini Christophe Roy, vice-président, Ventes et Marketing, Mechasys









Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Québec, Rogers



Programme : Bloc 1 : Vision 2041?: vers une densification intelligente Bloc 2 : Répondre aux besoins d'habitation et miser sur les secteurs à fort potentiel Bloc 3 : Les grandes tendances de l'avenir du développement urbain

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ci-après (« la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés, et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

