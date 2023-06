PROJET DE LOI N° 15 - La création de Santé Québec peut réellement changer la donne pour la mobilité de la main-d'oeuvre et l'innovation, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Alors que débute cette semaine l'étude détaillée, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère l'importance d'adopter le projet de loi n° 15 afin d'abaisser les barrières à la mobilité régionale de la main-d'oeuvre et de placer enfin l'innovation au coeur de l'approche québécoise en matière de santé et de services sociaux.

La FCCQ a d'ailleurs produit un mémoire à propos de ce projet de loi qui peut être consulté ici .

« La pénurie de main-d'oeuvre qui se manifeste dans presque l'ensemble des secteurs est aggravée par d'importantes disparités régionales, particulièrement dans la capacité d'attraction et de rétention du personnel. C'est un enjeu pour les soins offerts à la population, mais aussi pour le développement des régions qui en sont victimes », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« La non-reconnaissance de l'ancienneté des travailleurs de la santé qui demeurent dans le réseau public, et qui souhaitent s'établir dans une autre région, constitue une barrière importante à la mobilité de la main-d'oeuvre et de leurs familles. C'est pourquoi la FCCQ appuie le principe de l'ancienneté réseau et souhaite l'adoption de ce projet de loi », a poursuivi M. Milliard.

Pour optimiser l'innovation dans notre système de santé

La FCCQ a également formulé plusieurs recommandations afin de placer l'innovation au coeur du mandat de Santé Québec. Ainsi, l'innovation et la recherche d'efficacité devraient être inscrites dans le mandat de Santé Québec, tout comme l'attribution selon des critères de valeur, plutôt que sur la règle archaïque du plus bas soumissionnaire.

Certaines dispositions concernant les centres médicaux spécialisés et les mesures de la « nécessité médicale » et du « patient d'exception gagneraient également à être précisées au cours de l'étude détaillée du projet de loi.

Parmi les messages livrés au ministre de la Santé, Christian Dubé, la FCCQ tient également à exprimer son appui à la recommandation de Me Michel Clair de mettre en place des « conseils de surveillance et d'alliance communautaire » et d'y inclure une représentation du réseau des chambres de commerce.

« Le milieu économique local et régional a à coeur le bon fonctionnement des établissements de santé et l'amélioration des conditions de santé de la population et saura répondre présent, comme il sait si bien le faire quand on fait appel à son expertise et son ancrage territorial », a conclu M. Milliard.

