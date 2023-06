TELUS International nomme Jose-Luis Garcia au poste de chef de l'exploitation pour diriger la prestation de services à l'échelle internationale





TELUS International, une organisation de premier plan en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jose-Luis Garcia à titre de chef de l'exploitation, qui assume déjà ses fonctions.

« Au nom de plus de 75 000 membres de l'équipe à l'échelle mondiale, j'ai le plaisir d'accueillir Jose-Luis Garcia à TELUS International. Il se joint à notre entreprise alors qu'elle amorce un tournant captivant dans ses 18 années d'existence afin d'élargir ses activités sur la scène internationale de manière à offrir le meilleur soutien possible aux clients concernant la mise en oeuvre harmonieuse de leurs initiatives de transformation numérique, qui prévoit notamment la prestation de services et de solutions d'expérience client numérique, d'IA générative et de confiance et de sécurité », a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. « Par conséquent, la capacité éprouvée de Jose-Luis à mener des transformations auprès de grandes entreprises complexes d'envergure mondiale, son aptitude à conjuguer les aspects de la science, de la technologie et des affaires, son engouement de longue date pour l'intelligence artificielle et ses connaissances dans le domaine, ainsi que sa solide expérience à titre de consultant lui confèrent une vue d'ensemble singulière qui contribuera à la réalisation de transformations adaptées aux besoins de nos clients. De plus, son aptitude à diriger des équipes au rendement élevé grâce à son attachement à la mobilisation des membres de l'équipe, à leur formation, à leur perfectionnement et à leur apprentissage s'inscrit dans la culture et les valeurs fondamentales de bienveillance de notre organisation. »

« Je me réjouis à la perspective de travailler à TELUS International et de collaborer avec mes nouveaux collègues en vue d'appuyer et d'outiller notre équipe mondiale dans la prestation de solutions exceptionnelles favorisant la transformation numérique de notre clientèle. Ensemble, nous saisirons de nouvelles occasions, nous créerons des synergies et consoliderons notre position sur le marché en poursuivant notre quête d'innovation continue et notre croissance », a mentionné Jose-Luis Garcia, chef de l'exploitation, TELUS International. « De plus, la détermination de TELUS International à exercer une influence positive dans les régions que la société dessert reflète les valeurs qui me tiennent à coeur. Je suis fier de faire partie d'une entreprise qui reconnaît l'importance de l'engagement communautaire et des initiatives ESG, y compris le bénévolat et la vocation sociale de redonner aux collectivités dans lesquelles les membres de l'équipe vivent et travaillent. »

Jose-Luis a vécu et travaillé dans plusieurs pays, sur cinq continents. Il a occupé différents postes de cadre supérieur et de partenaire au sein de sociétés notoires de technologie, de télécommunications, de stratégie et de conseil. Habitant à Madrid, en Espagne, Jose-Luis dirigera l'exploitation mondiale de TELUS International, qui comprend 32 pays dispersés en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com/fr

