Le FAI norvégien Altibox choisit la plateforme d'e-mail sécurisée d'Alinto pour fournir des services de messagerie à ses clients





Le FAI norvégien Altibox a décidé d'externaliser sa plateforme d'e-mail à Alinto dans le but de moderniser ses services de messagerie pour 180 000 clients dans les pays nordiques. Les services fournis sont basés sur le serveur SOGomail et le service de sécurité Cleanmail, hébergé par Alinto. Cette décision intervient quelques mois après le rachat du projet open source SOGo par Alinto. Elle confirme la capacité des éditeurs à aborder des projets à l'échelle internationale et à couvrir l'ensemble de la chaîne e-mail avec des solutions conformes au RGPD.

Modernisation d'une plateforme d'e-mail utilisée par 180 000 clients

Jusqu'en 2022, Altibox disposait d'une plateforme de messagerie conçue et exploitée en interne. Comme cette plateforme commençait à nécessiter des opérations de maintenance importantes, Altibox a dû passer à une nouvelle solution.

« Nous avions deux options : arrêter le service et supprimer tous les e-mails, ce qui n'était pas acceptable du point de vue du client, ou externaliser nos services d'e-mail, car nous n'avions pas de ressources internes pour créer une nouvelle solution », explique Marius Ekeland.

L'entreprise, qui fournit des services d'e-mail à 180 000 clients, a ainsi décidé de sous-traiter à un prestataire externe. « Le service d'e-mail n'est pas notre coeur de métier. Nous devons juste le fournir de manière correcte et sécurisée », ajoute Thomas Lunde.

Aligné sur les fonctionnalités, la conformité au centre de données et les attentes écologiques

Après avoir lancé un appel d'offres, Altibox a choisi les solutions d'Alinto. Les services fournis sont basés sur le serveur SOGomail et le service de sécurité Cleanmail hébergé par Alinto. Le FAI a apprécié la simplicité du produit et la stabilité opérationnelle de la solution d'Alinto. « Leur produit nous offre le meilleur rapport qualité-prix, car il inclut des analyses et un accès à l'assistance, ainsi qu'un portail d'administration. Cela nous donnera la visibilité dont nous avons besoin pour faire fonctionner correctement le service.

De plus, les emplacements des centres de données sont conformes au RGPD et répondent à de strictes exigences écologiques. Cela est essentiel pour nous », note Thomas Lunde.

Répondre aux attentes en matière de sécurité et de migration

La sécurité est primordiale pour Altibox. « La fonctionnalité Cleanmail est un gros plus pour nous, car nous renforçons constamment la sécurité de nos services en tant que FAI. Cela correspondait donc à notre stratégie », confirme Markus Ekeland.

La migration des boîtes e-mail existantes était un défi de taille, avec 180 téraoctets de données à migrer. Les équipes d'Alinto se sont rendues sur place lors de la migration. « La migration technique s'est bien déroulée. Nous avons migré des fichiers de données compressés, sans vraiment savoir ce que serait le volume final une fois décompressé. Alinto a dû faire quelques ajustements à court terme, et ils se sont montrés très réactifs. De mon côté, je suis vraiment satisfait, car il s'agit d'un important changement », ajoute Thomas Lunde.

Communiqué de presse complet :

https://www.alinto.com/news/norwegian-isp-altibox-chooses-alintos-secure-email-platform-to-provide-messaging-services-to-its-clients

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 03:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :