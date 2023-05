Boomi nomme Megan Barbier au poste de directrice des ressources humaines





Boomitm, le leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, annonce aujourd'hui la nomination de Megan Barbier en tant que directrice des ressources humaines, responsable de la création de valeur par la construction et l'exécution de la stratégie mondiale de capital humain de l'entreprise.

« Boomi a connu une première année solide en tant qu'entreprise indépendante, marquée par plusieurs jalons, notamment des nouvelles réservations record, une forte croissance du revenu annuel récurrent et une reconnaissance continue du secteur », déclare Steve Lucas, CEO, Boomi. « Nous sommes heureux d'accueillir Megan au sein de Boomi alors que nous continuons d'accélérer notre croissance, tout en veillant à offrir l'un des meilleurs lieux de travail pour les meilleurs talents d'aujourd'hui. Megan apporte une expérience de classe mondiale en tant que dirigeante novatrice, et une expérience éprouvée dans la traduction de la vision d'une entreprise en rentabilité, croissance et engagement des employés. »

« Boomi est un chef de file sectoriel reconnu non seulement pour son excellence de produits, mais aussi pour sa culture primée, axée sur la création d'un monde meilleur en connectant chacun à chaque chose, n'importe où », déclare Barbier. « Boomi illustre ma passion pour la création d'un environnement de travail empathique, compatissant, inclusif et axé sur les objectifs. Je me réjouis à la perspective d'aider cette entreprise à atteindre ce que je sais être un avenir encore plus radieux. »

Barbier apporte plus de 20 ans d'expérience des RH dans des entreprises émergentes et de grande taille. Plus récemment, Barbier a été vice-présidente mondiale des personnes et de la culture pour Jumio, où elle a dirigé l'équipe durant une période de forte croissance, en développant les activités d'entreprise et les mouvements de talents, et en lançant d'importantes initiatives culturelles qui ont transformé l'entreprise en un employeur de premier plan.

Avant Jumio, Barbier était vice-présidente des opérations humaines chez Wrike, où elle a fait évoluer l'équipe grâce à l'hyper-croissance, a lancé l'autonomisation globale et a servi de catalyseur de changement pour la transition de l'entreprise vers le portefeuille Vista Equity. Elle a également occupé divers postes au sein de Bosch, en tant que responsable mondiale des RH pour la division des technologies de la santé, et que consultante en fusacs et leadership pour les divisions nord-américaines de l'entreprise.

Barbier est diplômée d'un MBA de l'Université Loyola Marymount et d'un Bachelor de l'Université Santa Clara. Elle a également terminé le programme Women in Governance par l'intermédiaire de l'UCLA.

La nomination de Barbier fait suite à l'arrivée de plusieurs nouveaux dirigeants exécutifs au sein de la direction de Boomi, notamment :

En tant que pionnier de la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) native du cloud, Boomi peut se targuer d'avoir la plus grande clientèle parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration ; une communauté croissante de plus de 100 000 membres ; et l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans l'écosystème iPaaS. La société dispose d'un réseau mondial de partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake ; et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, y compris Amazon Web Services, Google et Microsoft.

Figurant sur les listes Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 comme l'une des entreprises technologiques américaines à la croissance la plus rapide et la plus innovante, Boomi a récemment été nommée sur la liste des « Meilleures entreprises à surveiller en 2023 » de Nucleus Research. L'entreprise a également remporté de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, y compris sa liste comme l'un des Meilleurs lieux de travail du magazine Inc., ainsi qu'un Comparably Award de la Meilleure entreprise pour le développement de carrière. Boomi a également remporté trois International Stevie® Awards, pour l'Entreprise de l'année (deux ans d'affilée) et l'Innovation produit ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; le Merit Award for Technology dans la catégorie Services de cloud ; le Stratus Award en tant que Leader mondial du cloud computing 2022 ; et a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles dans le Guide du programme de partenariat CRN pendant deux années consécutives.

Ressources supplémentaires

À propos de Boomi :

Boomi vise à rendre le monde meilleur en connectant chaque personne à chaque objet, n'importe où. Pionnier de la plateforme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS), et désormais une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi peut se targuer de la plus grande clientèle parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires ? notamment Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des entreprises mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats optimisés et accélérés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques commerciales de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 mai 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :