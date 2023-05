La finale mondiale de la Huawei ICT Competition 2022-2023 s'est tenue à Shenzhen : 146 équipes venues de 36 pays et régions ont remporté des prix





Aujourd'hui, la finale mondiale de la Huawei ICT Competition 2022-2023 s'est achevée à Shenzhen, clôturant ainsi la septième édition de ladite compétition. Le point culminant de l'événement, le premier à se tenir en présentiel depuis 2019, était une compétition entre les finalistes de 146 équipes provenant de 36 pays. Avant la finale, plus de 120 000 étudiants issus de plus de 2 000 universités dans 74 pays et régions du monde ont participé à la compétition ICT.

Les équipes de l'École polytechnique de Shenzhen, de l'Université de technologie électronique de Guilin, de l'École de commerce de Guangzhou, de l'Université normale du Yangtze et de l'École polytechnique industrielle de Hunan ont remporté le grand prix de la catégorie Network Track. Les équipes de l'Université de technologie électronique de Guilin, de l'École polytechnique de Shenzhen et du Collège pour la technologie professionnelle de Nanning ont remporté le grand prix de la catégorie Cloud Track. L'équipe de l'école polytechnique de Shenzhen a remporté le grand prix de la catégorie Computing Track. Les équipes de l'université de Jilin et de l'université Ahmadu Bello ont remporté le grand prix de la catégorie Innovation. L'équipe imin de l'université Tsinghua a remporté le grand prix en Route intelligente, et le Jsgroup de l'Université Xi'an Jiaotong a remporté le grand prix en Numérisation de l'énergie électrique.

Xiao Haijun, président du service mondial du développement des partenaires et des ventes, Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Les talents et les compétences numériques seront la base du développement de l'économie numérique. À l'avenir, Huawei apportera des ressources éducatives en matière de TIC à davantage d'écoles dans le monde. Nous prévoyons de construire 7 000 académies Huawei ICT au total d'ici 2026, de former plus d'un million d'étudiants chaque année, d'améliorer considérablement la culture et les compétences numériques des étudiants pour un monde numérique plus dynamique et plus inclusif. »

Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, a adressé ses voeux lors de la Huawei ICT Competition par le biais d'une vidéo. Elle a déclaré que la Huawei ICT Competition n'améliorait pas seulement les compétences numériques des étudiants, mais qu'elle explorait également des solutions réalisables pour le développement durable. Elle a par ailleurs déclaré que l'UNESCO soutenait pleinement les efforts de Huawei dans le secteur de l'éducation pour améliorer la connectivité mondiale et les compétences numériques.

Xiao Ran, vice-président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, a déclaré que Huawei construisait un solide écosystème de talents en TIC et accélérait les progrès de la numérisation dans le monde en créant davantage d'académies Huawei ICT, en publiant des livres blancs sur les talents et en organisant la Huawei ICT Competition.

Le professeur Mohan Munasinghe, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007, lauréat du prix Planète bleue en 2021, ancien vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), a prononcé un discours par vidéoconférence. Il a déclaré que les TIC ont un rôle clé à jouer dans l'harmonisation du triangle du développement durable que constituent l'économie, l'environnement et la société. La technologie numérique contribuera à stimuler la productivité et la croissance, à faciliter la productivité et la croissance économique, et à renforcer l'inclusion et la coopération. La Huawei ICT Competition encourage les étudiants à innover et à réaliser des percées décisives qui contribueront à une croissance équilibrée, inclusive et verte à l'échelle mondiale.

Vicky Zhang, vice-présidente du service des communications des entreprises de Huawei, a déclaré : « Huawei a mis en place le prix Women in Tech pour encourager les candidates, en promouvant l'égalité des sexes dans l'industrie des TIC et l'inclusion sociale. Cette année, la proportion de candidates dans la finale mondiale a dépassé 21 %, soit une augmentation de 8 % par rapport à la situation d'il y a trois ans.

En tant que projet clé de l'initiative Graines pour l'avenir 2.0 de Huawei, la Huawei ICT Competition vise à fournir une plateforme pour les étudiants du monde entier afin qu'ils puissent rivaliser et communiquer les uns avec les autres dans le domaine des TIC. À la fin de l'année 2022, Huawei a coopéré avec 2 200 universités pour construire des académies Huawei ICT, aidant ainsi à former plus de 200 000 étudiants chaque année. Depuis son lancement initial en 2015, plus de 580 000 étudiants de 85 pays et régions du monde ont participé à la compétition.

31 mai 2023 à 03:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :