De nouvelles données cliniques sur Vuse illustrent l'impact bénéfique sur la santé publique de la réduction des méfaits du tabac

De nouveaux résultats de l'une des plus grandes études de produits de vapotage jamais réalisées, qui ont analysé Vuse, la marque phare de BAT, ont été publiés dans la revue de médecine interne et d'urgence (https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-023-03294-9).

L'étude a comparé les mesures cliniques de consommateurs exclusifs de Vuse et de fumeurs. Les résultats de l'étude montrent que les consommateurs de Vuse présentaient des différences favorables en ce qui concerne les biomarqueurs d'exposition et les biomarqueurs de lésions potentielles relatifs aux maladies liées au tabagisme par rapport aux fumeurs.

Les utilisateurs de Vuse ont montré des biomarqueurs d'exposition sensiblement inférieurs aux substances toxiques prioritaires de la fumée de cigarette telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)iii. Les données ont également montré des différences favorables entre les consommateurs Vuse et les fumeurs pour tous les biomarqueurs de lésions potentielles mesurés, trois étant statistiquement significatifs.

Dr James Murphy, directeur, recherche et science, BAT : "Le vapotage continue de prendre de l'importance, car les fumeurs adultes cherchent des produits de substitution à risque réduit. C'est pourquoi ces résultats sont si importants pour Vuse, BAT et les consommateurs, car ils nous permettent de mieux comprendre l'impact positif réel du vapotage par rapport au tabagisme. La recherche montre une nette différence entre ceux qui utilisent Vuse par rapport aux fumeurs et renforce le potentiel de réduction des risques et le rôle de la vape dans la réduction des méfaits du tabac."

"Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé et contribué à la réalisation de cette étude. Il s'agit d'un nouveau pas en avant important dans notre cheminement vers la construction d'un avenir meilleur."

Les produits de vapotage sont les produits alternatifs au tabac et à la nicotine les plus largement étudiés et acceptés au monde. Les données scientifiques sur les produits de vapotage de BAT ont été publiées dans plus de 80 revues à comité de lecture et viennent s'ajouter au poids des preuves à l'appui du rôle de la catégorie dans la réduction des méfaits du tabac. La nature transversale innovante de cette étude ? qui est l'une des plus grandes études de produits de vape jamais réalisées ? fournit des informations clés sur l'impact réel du vapotage sur la santé.

Vuse est le numéro 1 mondial des marques de vapotageiv en termes de part de marché et la première marque de vape carboneutre.v Les produits Vuse sont disponibles dans 33 marchés, avec plus de 10 millions de consommateurs dans le monde.

Sur la base des biomarqueurs mesurés, par rapport aux fumeurs, les consommateurs Vuse utilisant le produit exclusivement ont montré:

Des niveaux significativement inférieurs de tous les biomarqueurs d'exposition mesurés aux substances toxiques prioritaires de la fumée de cigarette, tels que définis par l'OMS

Différences favorables significatives entre trois biomarqueurs de lésions potentielles liés au développement de maladies cardiovasculaires (11-dTX B2, COHb et sICAM-1)

Des niveaux inférieurs de biomarqueurs de lésions potentielles (WBC et 8-epi-PGF2?) pour l'inflammation générale et le stress oxydatif

Différences favorables dans un biomarqueur de lésion potentielle (HDL) relatif aux maladies cardiovasculaires

Différences favorables dans un biomarqueur de lésion potentielle (FeNO) relatif à la santé pulmonaire

À propos de cette étude

Cette étude clinique auprès des consommateurs, fumeurs, anciens fumeurs et non-fumeurs de Vuse fournit une analyse complète de 17 biomarqueurs d'exposition à des substances toxiques prioritaires de la fumée de cigarette, des biomarqueurs de lésions potentielles et des mesures physiologiques pertinentes pour les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le cancer.

Les participants étaient basés au Royaume-Uni, âgés de 19 à 55 ans, et en bonne santé générale. Quatre groupes différents ont été recrutés et étudiés.

Quatre groupes à l'étude:

Fumeurs actuels qui fumaient depuis au moins un an avant le dépistage Consommateurs exclusifs Vuse (ePod et/ou ePen3) pendant au moins six mois Anciens fumeurs qui avaient cessé de fumer pendant au moins six mois Personnes n'ayant jamais fumé

Tous les participants ont été dépistés pour la cotinine urinaire, un biomarqueur d'exposition à la nicotine, et ont expiré du monoxyde de carbone pour confirmer leur consommation de nicotine autodéclarée et leur état de tabagisme. Les groupes des consommateurs exclusifs de Vuse et des anciens fumeurs ont également été testés pour le biomarqueur, CEVal, afin de s'assurer que les participants n'avaient pas fumé de cigarettes au cours des six derniers mois.

En plus de la vaste gamme de biomarqueurs d'exposition et biomarqueurs de lésions potentielles évalués, un autre avantage de cette étude était le nombre relativement élevé de participants (n=213 recrutés), soit plus que n'importe quelle autre étude de ce type sur la vape.

Contrairement aux études longitudinales dans lesquelles les participants passent plusieurs visites cliniques sur une période prolongée, les participants à cette étude ont effectué une seule visite clinique pendant la nuit où les cliniciens ont analysé leur respiration, leur urine et leur sang pour mesurer les biomarqueurs d'exposition and biomarqueurs de lésions potentielles et ont pris d'autres mesures cliniques pertinentes pour la santé.

Les participants ont utilisé leurs propres produits Vuse et marques de cigarettes et ont réalisé leur utilisation typique de produits pendant la période d'étude de 24 heures. Les habitudes d'utilisation et la consommation globale des participants n'ont pas été contrôlées au cours de l'étude, car l'objectif était d'évaluer les impacts mesurés chez les personnes utilisant les produits de manière "normale" plutôt que de manière contrôlée.

À propos de BAT

BAT est un chef de file des biens de consommation multicatégorie avec pour mission de construire un avenir meilleur (A Better Tomorrowtm) en réduisant l'impact de ses activités sur la santé grâce à un choix plus vaste de produits agréables et moins risqués pour les consommateurs adultes.

La société continue à être claire sur le fait que les cigarettes combustibles posent de graves risques pour la santé, et que le seul moyen d'éviter ces risques consiste à ne pas commencer ou à arrêter de fumer. BAT encourage les personnes qui continueraient autrement à fumer à passer complètement à des alternatives à risque réduit et scientifiquement fondées*?. Pour ce faire, BAT se transforme en une entreprise de produits de consommation multicatégorie véritablement axée sur le consommateur.

L'ambition de BAT est de compter 50 millions de consommateurs de ses produits non combustibles d'ici 2030 et de générer un chiffre d'affaires de 5 milliards GBP pour les Nouvelles catégories d'ici 2025. BAT s'est fixé des objectifs ESG évolutifs, y compris la carboneutralité pour les Scopes 1 et 2 d'ici 2030, l'élimination des plastiques à usage unique non nécessaires, et l'utilisation exclusive de conditionnements plastiques réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.

BAT emploie plus de 50 000 personnes. Le Groupe BAT a généré un chiffre d'affaires de 27,65 milliards GBP en 2022 et un bénéfice d'exploitation de 10,5 milliards GBP.

Le portefeuille stratégique de la société est composé de ses marques mondiales de cigarettes et d'un éventail croissant (Nouvelles catégories) de produits à base de tabac et de nicotine à risque réduit*? et de produits traditionnels à base de tabac non combustible. Parmi eux figurent les vapoteuses, les produits à tabac chauffé, les produits oraux modernes comme les sachets de nicotine sans tabac, ainsi que des produits oraux traditionnels comme le snus et le tabac humecté. En 2022, 22,5 millions de consommateurs ont choisi nos produits non combustibles, soit 4,2 millions de plus par rapport à toute l'année 2021.

* Sur la base du poids de la preuve et en considérant un arrêt complet de la cigarette. Ces produits ne sont pas sans risque et créent une dépendance.

? Nos produits tels qu'ils sont vendus aux États-Unis, notamment Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak, et Camel Snus, sont soumis à la réglementation de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et aucune allégation relative à la réduction d'un risque ne peut être formulée à propos de ces produits sans autorisation de la FDA.

Le présent communiqué de presse n'est pas destiné à servir de matériel promotionnel pour aucun produit. Cette mise à jour concerne de nouvelles données scientifiques et ne vise pas un marché spécifique. Elle est destinée à fournir des preuves scientifiques supplémentaires pour étayer nos produits.

