P&C Solution dévoile ses solutions d'assistance à distance à l'AWE USA 2023 et y participe pour la troisième année consécutive





SÉOUL, Corée du Sud, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- P&C Solution s'apprête à lancer son produit METALENSE à l'occasion de l'Augmented World Expo (AWE USA 2023), marquant ainsi ses débuts sur le marché nord-américain. Le salon se tiendra à Santa Clara, en Californie, aux États-Unis, du 1er au 2 juin.

AWE, le plus grand salon mondial des technologies virtuelles, rassemble les meilleurs professionnels des marchés de la RA, de la RV et de la XR pour partager les tendances et les connaissances les plus récentes en matière de développement. Environ 225 entreprises internationales devraient participer au salon de cette année. P&C Solution, qui participe à l'AWE USA depuis 2021, est convaincue que cet événement aura des retombées positives, des réunions étant prévues avec un certain nombre d'autres entreprises mondiales.

En Corée du Sud, les lunettes RA de P&C Solution, METALENSE, ont reçu un prix du Premier ministre, tandis qu'à l'international, la société a été récompensée par un prix de l'innovation au CES 2023. La société prévoit de présenter METALENSE et une solution d'assistance à distance avancée améliorée à l'AWE USA 2023.

La nouvelle solution d'assistance à distance de P&C Solution a été développée en collaboration avec une société européenne de développement de solutions. Cette solution, qui améliore la communication à distance multipartite basée sur la réalité augmentée (RA), permet de partager sans effort des fichiers volumineux pouvant aller jusqu'à 100 Mo. Un représentant de P&C Solution a commenté : « METALENSE et notre solution améliorée de collaboration à distance peuvent être mises en oeuvre rapidement et de manière fiable dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la construction, les soins de santé et l'éducation, ce qui offre des possibilités d'utilisation infinies. »

P&C Solution a également déclaré : « En présentant METALENSE lors de réunions d'affaires visant à collaborer avec des entreprises mondiales à l'AWE 2023, P&C Solution se rapproche considérablement de la réussite sur le marché nord-américain. »

Le stand de P&C Solution est situé dans le hall A #519.

30 mai 2023 à 20:00

