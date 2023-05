Lenovo se classe huitième du « Top 25 Supply Chain 2023 » de Gartner®





Lenovo figure de nouveau au Top 25 Supply Chain 2023 de Gartner et se classe au huitième rang de cette liste d'entreprises mondiales ayant une chaîne d'approvisionnement. Le Top 25 Supply Chain de Gartner définit, décrit et célèbre l'excellence des chaînes d'approvisionnement, à l'échelle mondiale et par région et secteurs cibles. Ce classement mondial, qui en est à sa 19e édition annuelle, est devenu une référence pour les responsables de chaîne d'approvisionnement et leurs équipes et inspire l'innovation et le leadership dans ce secteur.

Le classement du Supply Chain Top 25 évalue deux principaux aspects : la « performance commerciale » et « l'opinion ». Sous la forme de données publiques financières et ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), la performance commerciale offre un aperçu de la performance des entreprises au cours des trois dernières années, tandis que la composante opinion donne une idée de leur potentiel futur et reflète leur leadership au sein de la communauté de la chaîne d'approvisionnement. La combinaison de ces deux aspects donne le score composite final.

Lenovo a entièrement numérisé sa complexe chaîne d'approvisionnement mondiale au moyen de technologies telles que la 5G, l'IA, la réalité augmentée/virtuelle, la blockchain, le big data et l'IdO. Ainsi, l'entreprise a réduit de plus de dix jours ses délais production et expédie quatre appareils par seconde. Lors du Forum économique mondial (FEM) de cette année, l'usine de Lenovo à Hefei (Chine), a été ajoutée au Global Lighthouse Network du FEM composé de 132 grands fabricants à travers le monde, un groupe d'usines sélectionnées pour leur leadership et leur intégration des technologies de la quatrième révolution industrielle (41R).

La chaîne d'approvisionnement de Lenovo, qui constitue une implantation industrielle mondiale hybride et unique de plus de 35 usines, est l'une des principales forces de la Société. L'an dernier, Lenovo a ouvert sa première usine de fabrication européenne à Budapest, en Hongrie. Dans cette unité dédiée principalement à la construction d'infrastructures de serveurs, de systèmes de stockage et de postes de travail avec PC haut de gamme, les délais de livraison aux clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont été réduits. Grâce au modèle global/local de Lenovo, construire localement des appareils permet de diminuer considérablement les kilomètres de fret que ces produits doivent parcourir et d'opter pour des solutions de transport plus efficaces et plus durables.

Chez Lenovo, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est une priorité absolue et la Société a beaucoup investi dans le développement d'une chaîne d'approvisionnement innovante et résiliente. Les programmes de sécurité de base de Lenovo sont conçus pour garantir la sécurité de bout en bout de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement et cela va des opérations robustes de cybersécurité à un programme spécial pour les fournisseurs de confiance qui gère les risques liés aux tiers. Lenovo a également mis en place de solides mesures de sécurité physique tout au long de son processus logistique pour protéger ses produits, de la fabrication à la livraison et à la mise en service dans les environnements des clients.

Che Min (Jammi) Tu, vice-président senior et directeur des opérations du Groupe, Lenovo, a déclaré : « La numérisation continue de nos chaînes d'approvisionnement génère des avantages pour nos clients dans le monde entier et facilite notre adaptation aux changements du monde. En continuant à investir dans les nouvelles technologies, nous obtenons plusieurs avantages, notamment l'amélioration de la modélisation des prévisions grâce à l'IA et l'amélioration de l'efficacité de la programmation. »

Lenovo, qui a fait partie du premier groupe d'entreprises à recevoir la validation Net-Zéro de l'initiative Science Based Targets , a été le premier fabricant de PC et de smartphones dont les objectifs ont été validés par la norme Net-Zéro. L'an dernier, la Société a également commencé à collaborer avec Maersk, Kuehne et Nagel pour mettre au point des transports de fret maritime et aérien plus durables.

Che Min Tu a conclu : « En tant que leader technologique mondial, Lenovo s'est engagé il y a plus de dix ans à réduire ses émissions et, dans le cadre de nos engagements net zéro, nous nous concentrons actuellement sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2 de 50% d'ici 2030. »

