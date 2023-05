AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson prononcera un discours à la conférence d'Energy NL et fera une annonce au sujet des combustibles propres





ST. JOHN'S, NL , le 30 mai 2023 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera un discours à l'occasion de la conférence annuelle et de l'exposition d'Energy NL. Il fera aussi une annonce conjointe au sujet des combustibles propres à Come by Chance en compagnie du ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan.

Un point de presse suivra.

Conférence et exposition d'Energy NL



Date : 31 mai 2023

Heure : 10 h 50 (HTN)

Lieu : Centre des congrès de St. John's

50, rue New Gower

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 1J3

Annonce concernant les combustibles propres



Heure : 14 h (HTN)

Lieu : Raffinerie de Come By Chance, Braya Renewable Fuels

1, chemin Refinery

Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador) A0B 1N0

Nota : L'événement aura lieu à l'extérieur, dans le stationnement de la raffinerie de Come By Chance.

