Les bénéficiaires de financement du Défi de l'innovation communautaire des vaccins contribuent à accroître la confiance à l'égard des vaccins au sein de leurs communautés

OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé que la COVID-19 était désormais un enjeu sanitaire établi et permanent et qu'elle ne figurait plus parmi les urgences de santé publique de portée internationale (USPPI). Même si la situation actuelle de COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, les vaccins demeurent la meilleure ligne de défense, car le virus circule toujours au Canada et dans le monde entier.

Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins (DICV) donne à des dirigeants communautaires de confiance les moyens de faire part d'information crédible à propos des vaccins contre la COVID-19, ce qui contribue à mettre fin à la diffusion de mésinformation et à favoriser la confiance à l'égard des vaccins.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a souligné aujourd'hui un investissement de 485?000 $ provenant du DICV 2022-2023 à l'appui de 38 projets communautaires. Sept bénéficiaires de financement ont reçu 25?000 $ chacun, tandis que 31 autres ont reçu 10?000 $ chacun.

Ces projets ont permis et permettent toujours de renforcer la confiance à l'égard des vaccins, et d'intensifier la sensibilisation à l'importance de garder sa vaccination contre la COVID-19 à jour, en particulier pour les membres de communautés qui font l'objet d'inégalités sociales ainsi que d'inégalités en santé et qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Sachant que les initiatives communautaires sont indispensables pour mobiliser les gens là où ils se trouvent et renforcer leur confiance dans la vaccination, ces projets ont pour objectif d'atteindre les communautés mal desservies et les régions où les rappels sont peu fréquents et de les inciter à renforcer leur protection contre le COVID-19.

Le DICV est l'un des programmes du gouvernement du Canada qui travaillent pour mobiliser des intervenants et des partenaires communautaires dans le but d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et de combattre les obstacles à la vaccination. Le Fonds de partenariat d'immunisation, lancé en 2016 et qui soutient des projets visant à améliorer l'accès à la vaccination, est un autre de ces programmes.

«?Même si la COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, les vaccins demeurent notre meilleure ligne de défense, car le virus circule toujours au Canada et dans le monde entier. Par l'entremise du Défi de l'innovation communautaire des vaccins, nous avons été en mesure d'appuyer des initiatives communautaires visant à combattre la mésinformation et à renforcer l'équité vaccinale et la confiance à l'égard des vaccins dans l'ensemble du Canada. Grâce au travail novateur et efficace des bénéficiaires des fonds, nous avons soutenu et continuons de soutenir des personnes, en particulier celles issues de groupes en quête d'équité, à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la vaccination.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins appuie la création d'initiatives de promotion de la vaccination qui emploient des messages et des porte-paroles qui peuvent efficacement joindre les personnes membres de communautés mal servies et leur parler vraiment. C'est important de veiller à ce que les groupes touchés par des inégalités sociales et des inégalités en santé aient accès à de l'information crédible au sujet des vaccins fondée sur des données probantes et que leurs membres puissent prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la vaccination. Ces projets communautaires jouent un rôle fondamental pour ce qui est de renforcer la confiance à l'égard des vaccins. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

