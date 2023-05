Aetina lance des systèmes d'Edge IA de qualité industrielle alimentés par la plateforme NVIDIA IGX Orin à l'occasion du Computex 2023





NOUVEAU TAIPEI, Taiwan, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetina , un important fournisseur de solutions d'IA, lance ses puissants systèmes informatiques d'IA ? la série AIP-IGX ? basés sur la plateforme NVIDIA IGX Orintm lors du Computex 2023. Les systèmes de la série AIP-IGX sont spécialement conçus pour les applications alimentées par l'IA dans les environnements industriels et médicaux qui nécessitent des niveaux plus élevés de performance, de durabilité et de sécurité.

Sortie prochaine des systèmes de la série AIP-IGX

Les systèmes informatiques d'IA de la série AIP-IGX d'Aetina sont une série d'ordinateurs embarqués qui fournissent jusqu'à 248 téraopérations par seconde (TOPS) de performance d'IA alimentée par NVIDIA IGX Orin, la dernière offre de la gamme NVIDIA IGX ? une gamme de plateformes de pointe de qualité industrielle qui combinent du matériel, des logiciels et une assistance pour les entreprises. La plateforme IGX Orin comprend un système sur module (SoM) industriel Orin IGX, une carte d'interface réseau intelligente NVIDIA ConnectX®-7 (SmartNIC) avec une vitesse de mise en réseau de 200 gigabits par seconde (Gb/s), et une unité de microcontrôleur de sécurité pour des mises à niveau supplémentaires des fonctions de sécurité. De plus, la carte de base de la plateforme NVIDIA IGX Orin des systèmes de la série AIP-IGX comprend un commutateur Ethernet, un commutateur PCIe, un ou plusieurs contrôleurs Ethernet et un contrôleur SATA.

Afin d'assurer la conformité et la compatibilité avec divers environnements d'application complexes et réglementés, les systèmes de la série AIP-IGX d'Aetina seront commercialisés avec différentes tailles de châssis et différentes conceptions de refroidissement répondant aux exigences environnementales. Ces fonctionnalités, associées aux avantages matériels de la plateforme NVIDIA IGX Orin, permettent aux ingénieurs en IA de se concentrer sur le développement d'applications et de tirer parti des avantages de l'IA plus efficacement. De plus, les ingénieurs qui utilisent les systèmes de la série AIP-IGX peuvent bénéficier de la pile logicielle de NVIDIA, ainsi que de sa documentation pour prendre en charge les certifications industrielles et médicales.

Les échantillons techniques de la série AIP-IGX devraient être publiés en octobre, et les systèmes prêts à la vente seront disponibles en décembre de cette année.

Les systèmes et plateformes d'Edge IA d'Aetina alimentés par NVIDIA

En tant que membre Elite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina fournit des systèmes et des plateformes informatiques d'IA construits avec les SoMs à haute performance de NVIDIA. Outre la sortie prochaine de la série AIP-IGX, Aetina propose des ordinateurs embarqués basés sur la technologie NVIDIA Jetsontm ? une variété d'appareils d'edge computing basés sur la gamme NVIDIA Jetson comme les nouveaux NVIDIA Jetson AGX Orintm, Orin NX et Orin Nanotm, permettant ainsi aux développeurs et aux intégrateurs de systèmes de créer des applications d'IA parfaites pour diverses industries, y compris la fabrication, la vente au détail, la médecine, le transport et la logistique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087256/Aetina_Launches_Industrial_Grade_Edge_AI_Systems_Powered_NVIDIA_IGX_Orin.jpg

29 mai 2023 à 18:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :