OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le premier ministre de la Pologne, Mateusz Morawiecki, effectuera une visite au Canada le 2 juin 2023.

Au cours de la visite, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Morawiecki tiendront une rencontre bilatérale afin d'aborder les défis entourant la défense et la sécurité régionales qui découlent de la guerre brutale et injustifiable menée par la Russie contre l'Ukraine. Ils discuteront également de la collaboration dans le cadre de l'aide soutenue que leurs pays apportent à l'Ukraine. Cette rencontre donnera également aux deux dirigeants l'occasion de souligner leur engagement à l'égard de l'ordre international fondé sur des règles et des relations commerciales croissantes entre le Canada et la Pologne en vue de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux pays, notamment dans le cadre d'opportunités liées à l'énergie propre.

À la suite des progrès réalisés lors de la visite du premier ministre Trudeau en Pologne en mars 2022, la rencontre permettra de souligner l'importance des liens étroits qui unissent le Canada et la Pologne et dont la communauté canado-polonaise assure le dynamisme.

« J'ai hâte d'accueillir le premier ministre Morawiecki au Canada. La relation entre le Canada et la Pologne se fonde sur les liens solides qui unissent nos populations, sur notre attachement commun à l'OTAN et à la démocratie, et sur la volonté de faire croître des liens commerciaux qui créent des emplois et des opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à travailler ensemble afin de progresser vers la concrétisation de priorités communes, notamment dans le cadre de notre réponse à l'agression russe et de notre soutien à l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Morawiecki au Canada.

La plus récente rencontre entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Morawiecki a eu lieu le 10 mars 2022, à Varsovie, dans le cadre d'un voyage effectué en Europe pour renforcer la solidarité du Canada avec ses partenaires et alliés européens face à l'invasion russe de l' Ukraine .

pour renforcer la solidarité du Canada avec ses partenaires et alliés européens face à l'invasion russe de l' . La Pologne est le premier partenaire commercial du Canada en Europe centrale et en Europe de l'Est.

centrale et en de l'Est. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne offre des opportunités au Canada comme à la Pologne. En 2022, le commerce bilatéral de marchandises s'était accru de plus de 53 pour cent comparativement à la période ayant précédé la signature de l'accord.

En 2022, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Pologne atteignait 4 milliards de dollars. La valeur des exportations canadiennes vers la Pologne s'élevait à plus de 1,2 milliard de dollars, alors que celle des importations en provenance de la Pologne était de 2,8 milliards de dollars.

La Pologne est un membre important de l'Union européenne et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Le Canada a été le premier pays de l'OTAN à approuver l'adhésion de la Pologne à l'Alliance, en 1998. Les militaires polonais travaillent de concert avec les Forces armées canadiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER et sont déployés au sein du groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN que le Canada dirige en Lettonie.

