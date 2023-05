Le Dr Kieran Murphy présente les résultats d'un essai clinique démontrant un effet positif sur la protection de l'ADN contre l'exposition aux radiations





TORONTO, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cora Therapeutics, une jeune entreprise dynamique des sciences de la vie basée à Toronto, dévoile fièrement les résultats d'un essai clinique lors de la réunion annuelle de l'Association canadienne des radiologistes d'intervention (CAIR) à Québec. Le Dr Kieran Murphy, MD, FRCPC, FSIR, fondateur, inventeur et directeur marketing de Cora Therapeutics, a annoncé l'efficacité d'un complexe antioxydant exclusif pour protéger l'ADN de l'exposition aux rayonnements lors des procédures de stenting d'anévrisme aortique salvatrices guidées par la technologie des rayons X.

Au cours de ces procédures guidées par image à haute intensité, les médecins ont reçu le complexe antioxydant sous forme de deux capsules, une heure avant l'exposition. Les résultats ont clairement montré que le groupe traité a connu une réduction significative de 78 % des cassures d'ADN détectées par les tests P53 dans leur noyau cellulaire, dépassant les attentes par rapport au groupe placebo.

L'équipe du Dr Murphy a réussi à démontrer la protection de l'ADN mitochondrial contre les radiations chez ces sujets, marquant une étape importante dans la littérature médicale. Le groupe ayant reçu la formulation antioxydante a présenté une diminution de 54 % des dommages à l'ADN mitochondrial sur la base des tests STAT 3 par rapport au groupe placebo. Considérant que l'ADN mitochondrial est hérité de la mère et qu'il est 13 fois plus vulnérable aux radiations que l'ADN nucléaire, cette réalisation est extrêmement prometteuse.

L'analyse rigoureuse de l'ADN a été menée par deux équipes indépendantes de scientifiques, l'une à l'hôpital Princess Margaret, University Health Network, Toronto, et l'autre à l'Université McMaster, Hamilton, Ontario, Canada. Ces établissements sont reconnus comme les principaux centres universitaires des sciences de la santé au Canada. Les résultats de la recherche, qui représentent une percée dans le domaine, feront maintenant l'objet d'un processus de publication avec comité de lecture. Cette formulation antioxydante a le potentiel d'atténuer les cassures de l'ADN chez les patients subissant des tomodensitogrammes, des radiographies, une mammographie, une angiographie, des radiographies dentaires, et pourrait devenir une partie intégrante de la routine quotidienne des 2 millions de travailleurs de la santé dans le monde qui effectuent des interventions cardiaques et interventions angiographiques sous contrôle radiographique ou travail dans les services de radiologie et de cardiologie.

La précédente étude prospective randomisée sur l'homme du Dr Murphy a mis en évidence une réduction impressionnante de plus de 90 % des cassures de l'ADN chez les patients subissant des scintigraphies osseuses en médecine nucléaire. Cette recherche pionnière a été publiée dans le Journal of Vascular Interventional Radiology en 2016.

Les radiations, classées comme un facteur de stress oxydatif, entraînent l'accumulation de radicaux libres nocifs dans le corps, tout comme la pollution de l'air, les rayons UV, le tabagisme, les régimes alimentaires transformés et les vols fréquents. Sans protection, ces radicaux libres délétères infiltrent l'ADN, augmentant le risque de dommages à l'ADN et de mutation génétique. Cependant, le complexe antioxydant Halo, qui peut être pris quotidiennement ou une heure avant l'exposition aux rayonnements, a démontré une efficacité significative dans la réduction des cassures de l'ADN, comme l'indiquent les données collectées.

Halo est une formulation antioxydante qui se compose d'ingrédients naturels soigneusement sélectionnés qui sont conformes aux directives NHPD, assurant une sécurité maximale et une efficacité optimale tout en respectant les normes les plus élevées pour les produits nutraceutiques. Le mélange breveté d'ingrédients neutralise efficacement les radicaux libres, les empêchant d'endommager les cellules du corps. Cora Therapeutics a fait appel à une rigueur scientifique de niveau pharmaceutique pour développer ce nutraceutique innovant.

Halo a reçu l'autorisation de Santé Canada et de la FDA. Il est protégé par quatre brevets délivrés dans le monde et a fait l'objet de neuf publications évaluées par des pairs, renforçant sa validité scientifique et son potentiel.

À propos de Cora Therapeutics :

Cora Therapeutics est à l'avant-garde des solutions de santé axées sur les données en tant qu'entreprise innovatrice basée à Toronto. Sous la direction du Dr Kieran Murphy, un neuroradiologue interventionnel renommé, l'équipe d'experts derrière Halo s'est engagée à minimiser les dommages collatéraux causés par l'exposition aux radiations. Avec plus de 80 brevets et plus de 180 publications évaluées par des pairs à son nom, le Dr Murphy est un chef de file mondial dans le domaine de la neuroradiologie interventionnelle, exerçant au University Health Network à Toronto.

L'équipe est complétée par le conseiller scientifique estimé, le Dr Mark Tarnopolsky, MD Ph.D. FRCPC, qui est un chef de file dans l'évaluation et le développement de traitements nutraceutiques pour les troubles associés au stress oxydatif. Ces cliniciens-chercheurs dévoués sont soutenus par une solide équipe d'innovateurs en matière de santé et de bien-être expérimentés dans la mise sur le marché de produits révolutionnaires.

Pour en savoir plus sur Cora Therapeutics, veuillez visiter www.coratherapeutics.com et pour des informations détaillées sur Halo, visitez www.haloantioxidant.com

CONTACT : Dr. Kieran Murphy, [email protected]

