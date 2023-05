LE CANADA CONSTRUIT 50 NOUVEAUX LOGEMENTS ABORDABLES POUR PERSONNES ÂGÉES À O'LEARY





O'LEARY, PE, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure et député provincial de la circonscription d'Alberton--Bloomfield, et Darren MacKinnon, maire adjoint de la commune d'O'Leary, ont annoncé que 50 logements abordables dont les personnes âgées ont grandement besoin seront bientôt disponibles à O'Leary.

Située au 13, avenue Royal, The Willows est résidence de soins communautaires de 50 logements abordables. La résidence donnera aux personnes âgées de la région l'occasion d'atteindre leur objectif de vieillir chez elles dans un établissement fonctionnel et sécuritaire. Elle offrira des soins de soutien tout en favorisant les interactions et l'engagement continus avec la famille, les amis et l'ensemble de la collectivité à proximité.

Le gouvernement du Canada investit presque 9,6 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier essentiel de la stratégie nationale sur le logement administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a fourni environ 200 000 $. La commune d'O'Leary fournit 275 000 $ pour la construction de la résidence.

Le projet de construction de cet immeuble est géré par la Community Seniors Co-operative Ltd., un organisme sans but lucratif qui exerce ses activités dans le souci du bien-être économique, social et environnemental de la collectivité dans son ensemble.

La construction de l'ensemble de logements a commencé en septembre 2022 et devrait être achevée en janvier 2024.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, plus de 50 personnes âgées d'O'Leary auront accès à un logement sûr et confortable. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables, le gouvernement du Canada continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à l'échelle du pays continuent de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas simplement mettre de l'argent dans du béton. C'est investir dans le bien-être des habitants de nos communautés. C'est aussi permettre à un plus grand nombre de personnes, comme les aînés de O'Leary, d'avoir une maison adaptée à leurs besoins, où ils peuvent se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. Notre gouvernement continue d'agir pour les habitants de l'île grâce à des investissements qui feront une réelle différence dans leur vie quotidienne. » - Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont

« Les soins communautaires sont un élément important de notre continuum de soins et il est très important que les gens de notre province aient la possibilité de rester dans leur propre communauté lorsqu'ils ont besoin de ce niveau de soutien. La province de l'Île-du-Prince-Édouard continuera à investir dans des projets qui sont importants pour ses habitants. » - L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure au nom de l'honorable Rob Lantz, ministre du Logement, des Terres et des Communautés

« The Willows, un projet d'ensemble de logements abordables pour personnes âgées, est un bon exemple de coopération entre les différents niveaux de gouvernement pour mettre en place une solution de logement moderne et respectueuse. Investir dans des logements qui permettront à nos résidents et à nos voisins de continuer à vivre près de leur famille et de leurs amis est un élément clé du tissu social de notre région. La commune d'O'Leary est heureuse de soutenir ce projet par l'intermédiaire de son fonds de développement communautaire et reconnaît la détermination et la fierté du comité de développement de voir ce merveilleux ensemble de logements faire partie de notre commune. » - Darren MacKinnon, maire adjoint d'O'Leary

« Notre conseil d'administration est ravi que ce jour soit enfin arrivé. Sans la confiance de la SCHL dans notre projet et les investissements qu'elle y a consacrés, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Désormais, nos aînés n'auront plus à quitter leur communauté lorsqu'ils auront besoin de plus de soins que ceux qu'ils peuvent recevoir à la maison. » - Sally Lockhart, présidente, Community Seniors Co-operative

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le financement du FNCIL pour ce projet est une combinaison d'un prêt à faible coût d'une valeur de 6,7 millions de dollars et d'un prêt non remboursable d'une valeur de 2,9 millions de dollars.

A propos de la Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

