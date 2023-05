Le premier ministre François Legault annonce une enveloppe de plus de 5,7 M$ pour financer le développement de l'offre d'activités de plein air dans Lanaudière





L'ASSOMPTION, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, annonce l'octroi d'un soutien financier de 5?750?000 $ à la Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière pour appuyer la phase 2 de son projet de développement de l'offre d'activités de plein air dans la région.

L'organisme sans but lucratif coordonne ce projet collectif d'envergure qui regroupe près d'une vingtaine de promoteurs locaux, dont des municipalités et des groupes de plein air. L'objectif est de développer des activités dans trois corridors d'activités extérieures, l'un en bordure du Saint-Laurent, un autre sur le sentier transcanadien et le dernier dans les montagnes de la région, afin de permettre aux visiteurs d'explorer des milieux variés.

Plus précisément, le projet consiste, à :

aménager plus de 200 km de nouveaux sentiers pédestres et multifonctionnels, de nouvelles aires de mise à l'eau pour les activités nautiques, de nouvelles voies d'escalade et de nouveaux sentiers pour le ski de montagne?;

uniformiser la qualité, la signalisation et le balisage des sentiers pédestres et multifonctionnels existants?;

construire et aménager des bâtiments d'accueil, des blocs sanitaires, des abris et des belvédères tout en améliorant les refuges et prêts-à-camper existants?;

acquérir des équipements et du matériel de plein air et de loisir, notamment des équipements adaptés à une clientèle à capacité physique restreinte?;

acquérir des équipements et du matériel permettant la pratique sécuritaire des activités de plein air et de loisir?;

acquérir des véhicules électriques pour l'entretien du réseau de sentiers, le transport des usagers et la mise en place des structures d'électrification nécessaires?;

promouvoir le transport actif dans le sentier transcanadien.

Citations

«?On le voit, le plein air est de plus en plus populaire au Québec, auprès des jeunes et moins jeunes. Ils pratiquent des activités comme la randonnée et la planche à pagaie, qui les gardent en santé et leur permettent d'admirer la beauté de notre territoire. L'investissement qu'on annonce aujourd'hui va permettre d'aménager plus de 200 km de nouveaux sentiers de randonnée, d'aires de mise à l'eau, de voies d'escalades et de sentiers pour le ski de montagne sur un territoire qui couvre une très grande partie de Lanaudière. Je suis fier de la beauté de nos lacs, de nos forêts et de nos parcs, et ça me tient à coeur que tous les Québécois puissent en profiter.?»

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

«?Pour favoriser la croissance du tourisme, une des priorités de notre gouvernement est de maximiser l'accès à la nature afin d'en faire un caractère distinctif pour le Québec. Ce projet est tout à fait cohérent avec notre vision. Il permettra de bonifier l'offre touristique de Lanaudière, laquelle est déjà un puissant moteur de développement économique pour la région.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?Dans tous les domaines, il est primordial de soutenir l'électrification des transports et le transport actif. L'utilisation de véhicules électriques pour l'entretien et le transport des usagers sur les corridors de plein air de Lanaudière sera non seulement attractive, mais aussi bénéfique pour l'environnement. Au bout du compte, c'est nous tous qui en profiterons.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«?La Table des préfets de Lanaudière est très fière d'avoir accepté de soutenir ce projet d'envergure pour la région en lui octroyant 750?000 $ via le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds région et ruralité. L'accès aux espaces naturels est une richesse collective inestimable et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la rendre encore plus accessible sur notre vaste et magnifique territoire. Nul doute que ces projets concertés à l'initiative de Loisir et sport Lanaudière sauront faire rayonner notre région et la positionner comme un lieu récréotouristique de choix.?»

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière

«?Cette deuxième phase de financement met cette fois à l'oeuvre les travaux structurants de 19 promoteurs régionaux qui ont choisi d'investir dans une démarche concertée et collective de développement touristique par le plein air. Nous sommes fiers de participer à ce mouvement inédit de développement régional pour l'accès à la nature coordonné par Loisir et Sport Lanaudière et appuyé par les six MRC lanaudoises.?»

Bernard Thériault, président de la Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière

Faits saillants

La contribution de 5 millions de dollars du ministère du Tourisme émane du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

La ministre Caroline Proulx a annoncé récemment une bonification de 30 millions de dollars du PARIT. Ce soutien financier fait partie des mesures budgétaires du Québec de l'année 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 92 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

Rappelons que la ministre du Tourisme annonçait en juin 2022 une aide de 5 millions de dollars pour financer la phase 1 de ce projet.

La participation financière de 750?000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation provient, quant à elle, du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

