Le gouvernement du Canada contribue à la croissance de Maille atelier collaboratif





L'entreprise de la Gaspésie obtient une aide financière de 350 000 $ de DEC.

NEW RICHMOND, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?-?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 350 000 $ à Maille Atelier inc. (Maille atelier collaboratif). Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'apporter des améliorations à ses locaux, dont l'agrandissement de son atelier de fabrication, en plus de faire l'acquisition d'équipements comme un système de dépoussiérage et une chambre à peinture.

Maille atelier collaboratif est une PME spécialisée dans l'aménagement de l'espace et dans la conception et la fabrication de mobilier sur mesure. Elle dessert principalement les marchés résidentiel, commercial et municipal de la Gaspésie. C'est une jeune entreprise innovante dont le chiffre d'affaires est en croissance constante, mais dont les installations actuelles permettent difficilement de répondre à la demande. Son projet d'agrandissement et de modernisation, ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements lui permettront d'augmenter sa capacité de production et de poursuivre sa croissance.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement aura toujours pour priorité d'assurer la prospérité de nos collectivités. Les PME sont au coeur de notre plan de relance économique et c'est pourquoi DEC les appuie dans leurs efforts pour augmenter leur productivité. Maille atelier collaboratif contribue grandement à la vitalité économique de la Gaspésie en créant des projets et des produits durables en collaboration avec des artisans locaux. Le succès de leur projet favorisera leur croissance et aura certainement un impact positif sur le développement économique de notre belle région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?-?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître, demeurer compétitives et prospérer. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, Maille atelier collaboratif pourra continuer à innover et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficiera à la région et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Avec les taux d'intérêt et les coûts de construction qui augmentent en flèche, l'appui financier de DEC a été un incontournable dans la faisabilité de notre investissement d'envergure. Leur soutien envers notre projet d'agrandissement et de modernisation des équipements est pour nous une grande marque de confiance qui nous motive à continuer de participer à l'essor économique de notre belle région! »

Laura-Anne Lamarche, présidente-directrice générale, Maille atelier collaboratif

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.





Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.





Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

26 mai 2023 à 10:00

