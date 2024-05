Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation et la croissance en soutenant RVE





L'entreprise de Laval obtient une aide financière de 400 000 $ de DEC.

LAVAL, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 400 000 $ à l'entreprise RVE - Recharge Véhicule Électrique. Cet appui de DEC permettra à la PME de Laval d'augmenter la cadence de développement de ses marchés d'exportation.

RVE se spécialise dans la conception de systèmes de gestion d'énergie pour véhicules électriques et détient un brevet nord-américain pour un contrôleur de charge pour véhicules électriques. En pleine croissance, elle souhaite maintenant agrandir son marché. Le financement de DEC annoncé aujourd'hui permettra l'embauche d'employés affectés à la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation visant principalement les États?Unis et financera certaines de ses activités de rayonnement afin qu'à terme, RVE puisse élargir son réseau de distribution.

DEC est fier d'appuyer les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Aider les entreprises à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au coeur de nos priorités. Voilà pourquoi DEC appuie RVE, dont le succès fait rayonner non seulement la région montréalaise, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes pour qu'ensemble, nous bâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les PME sont au coeur du développement des collectivités et font partie du plan de croissance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à innover et à prendre de l'expansion. Voilà pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet de RVE, qui permettra non seulement de créer de bons emplois, mais aussi à contribuer à la vitalité économique de la ville de Laval. Merci et félicitations à toute l'équipe de RVE pour ce beau projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous remercions grandement DEC pour son appui financier et de nous permettre d'accélérer la commercialisation de nos produits. RVE a comme mission de transformer l'industrie de la recharge à domicile et nos solutions sont particulièrement pertinentes aux États-Unis dans un contexte de capacité électrique limitée. »

Frédéric Boucher, chef de la direction financière, RVE

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

13 mai 2024 à 09:30

