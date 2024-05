Un soutien financier de 152 000 $ pour le 7e Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec





CHIBOUGAMAU, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Afin d'aider les gestionnaires et entrepreneurs du Nord?du-Québec à mieux s'outiller pour relever les défis en gestion des ressources humaines actuels et ceux à venir, le député d'Ungava, Denis Lamothe, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un soutien financier de 152 000 $ pour le 7e Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec.

Cette somme permettra d'assurer la présentation de cet événement, qui réunira près d'une centaine de participantes et participants le 29 mai prochain. Des conférenciers réputés aborderont divers sujets d'actualité, notamment les grandes tendances en ressources humaines, l'engagement et le développement des équipes, l'importance de la santé mentale, la gestion du changement ainsi que les biais cognitifs.

Des représentants de Services Québec du Nord-du-Québec seront sur place lors de l'événement afin de présenter les mesures et services offerts aux entreprises, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre.

Citations

« Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec est un incontournable pour nos entreprises. C'est l'occasion pour elles de réfléchir sur la gestion du changement et sur l'importance de la santé mentale au travail. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Cette année, ce grand rendez-vous met l'accent sur l'importance de la santé mentale, la gestion du changement et les biais cognitifs. Il est essentiel que les entreprises soient outillées pour relever les défis qui y sont liés. Ce sera assurément une journée de conférences stimulantes pour celles et ceux qui y participeront! Je vous invite à y prendre part en grand nombre. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La région du Nord-du-Québec occupe une place unique dans l'économie québécoise. Ses défis de recrutement et de rétention sont importants, et le gouvernement est présent pour la soutenir et l'accompagner dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre qui nous touche. Je souhaite que ce grand rendez-vous de la gestion des ressources humaines ouvre de nouvelles perspectives à tous les employeurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec 2024 revêt une importance particulière en ce contexte, puisqu'il offre aux participants une opportunité de formation, d'échange et de collaboration. En unissant nos efforts et en partageant nos expertises respectives, nous aspirons à propulser les entreprises et les organismes vers un avenir florissant malgré les défis qui peuvent se présenter. »

Annie Potvin, directrice générale de la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

Faits saillants

Le financement de 152 000 $ est offert dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise, entre autres, l'amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des entreprises.

offert dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise, entre autres, l'amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des entreprises. Pour consulter la programmation de l'événement ou pour en connaître les modalités d'inscription, rendez-vous à rvenordqc.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

13 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :