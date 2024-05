Construction de 29 logements sociaux et abordables pour des aînés à Saint-Donat





SAINT-DONAT, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Saint-Donat ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de la seconde phase du projet des Résidences du parc naturel habité, qui consiste à construire 29 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Donat. Ce projet, une initiative de l'organisme Les résidences du parc naturel habité, représente des investissements totalisant plus de 16 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, et du président de l'organisme Les résidences du parc naturel habité, M. Luc Drapeau.

Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 7,2 M$ par l'entremise de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec verse au total plus de 4,6 M$ dans ce chantier, dont 3,3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise du programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Municipalité de Saint-Donat a quant à elle cédé un terrain à l'organisme pour qu'il puisse y réaliser son projet.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Je tiens à remercier tous les contributeurs à ce projet novateur qui améliorera les conditions de vie de plusieurs personnes aînées à Saint-Donat. Votre initiative permet la concrétisation d'un engagement fort de notre gouvernement, soit l'amélioration des modèles d'hébergement au Québec. Vous permettrez aux personnes aînées de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, abordables et accessibles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé

« La Municipalité de Saint-Donat et l'ensemble de ses services ont fièrement soutenu le comité de travail chargé de concevoir et de réaliser ce projet qui consiste à ajouter des logements pour nos personnes aînées en légère perte d'autonomie. Le soutien financier accordé à la construction de ces nouvelles unités résidentielles nous permet d'offrir des services adaptés aux personnes qui ont contribué à bâtir le Saint-Donat d'aujourd'hui. De plus, la localisation des bâtiments des Résidences du parc naturel habité, au coeur du village, permettra aux résidents et résidentes de profiter d'une panoplie de services de santé et de commerces à courte distance de marche. »

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

« Je tiens à remercier les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la Municipalité de Saint-Donat, qui ont accepté d'investir dans notre projet d'agrandissement des Résidences du parc naturel habité. Bientôt, en combinant les deux phases de ce milieu de vie, nous bénéficierons de 53 logements qui permettront à nos aînés de demeurer dans leur village tout en profitant d'un endroit où il fait bon vivre. Merci aux membres du conseil d'administration et aux employés qui animent ce magnifique milieu de vie. »

Luc Drapeau, président de l'organisme Les résidences du parc naturel habité

Faits saillants :

Jusqu'à 23 des 29 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant près de 400 000 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Donat .

. Les résidences du parc naturel habité ont aussi obtenu une aide financière de plus de 497 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Saint-Donat .

. La première phase des Résidences du parc naturel habité avait permis la création de 24 logements destinés à des aînés en légère perte d'autonomie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

