Fiera Capital nomme Klaus Schuster au poste de directeur exécutif et de président-directeur général pour la région EMOA

MONTRÉAL ET LONDRES, ROYAUME-UNI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Klaus Schuster au poste d'administrateur exécutif et chef de la direction pour la région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), à compter du 30 mai 2023. Ce nouveau rôle entend permettre à Fiera Capital de développer et d'accroître sa présence dans la région EMOA. M. Schuster sera responsable de la stratégie de marché de bout en bout pour cette région clé. Il dirigera directement les équipes de distribution et de marketing de la société dans la région EMOA et assurera la direction générale de tous les employés de la région, toutes fonctions confondues.

« Klaus Schuster est un leader qui a fait ses preuves et qui se concentre sans relâche sur la réussite de ses clients. Il est particulièrement qualifié pour tirer parti des capacités de Fiera dans la région et pour stimuler la croissance organique, conformément à nos objectifs stratégiques globaux, a déclaré Jean-Guy Desjardins. Alors que nous continuons à orienter avec succès la Société vers un modèle de distribution régionalisé, cette structure nous permettra d'être plus proches de nos clients et d'améliorer la collaboration entre nos équipes d'investissement. »

« Je suis ravi de rejoindre Fiera Capital, car je partage son approche axée sur le client, ses valeurs entrepreneuriales et son engagement à élargir sa présence dans cette région stratégique, a commenté Klaus Schuster. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe talentueuse de Fiera Capital, tout en développant les fondations de la société pour obtenir des résultats étayés par sa stratégie et sa vision axées sur la prochaine phase. »

M. Schuster possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des services financiers internationaux. Au cours de sa carrière, il a bâti et géré avec succès des entreprises de distribution et de vente à l'échelle locale, régionale et mondiale, avec un réseau exceptionnel de clients institutionnels, d'intermédiaires financiers et de clients fortunés. Dans ses fonctions les plus récentes, M. Schuster était PDG et responsable mondial de la distribution des produits de gestion de patrimoine pour la région EMOA auprès d'un gestionnaire d'actifs privé et mondial à Londres, en Angleterre. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université d'Augsbourg en Allemagne.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, avec une présence mondiale croissante et un actif sous gestion d'environ 158,3 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Fiera Capital offre des solutions personnalisées et multiactifs dans les catégories d'actifs des marchés publics et privés à des clients institutionnels, intermédiaires financiers et patrimoniaux privés en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. La profondeur de l'expertise de Fiera Capital, sa plateforme d'investissement diversifiée et son engagement à offrir un service exceptionnel sont au coeur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion des investissements afin de favoriser une prospérité durable pour toutes nos parties prenantes. Les actions de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Ayant son siège social à Montréal, Fiera Capital, avec ses sociétés affiliées dans diverses juridictions, possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (É.-U.), Londres (R.-U.) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d'une dispense d'inscription.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les sociétés affiliées de Fiera Capital, qui sont des conseillers en investissement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ou dispensés d'enregistrement. L'enregistrement auprès de la SEC n'exige pas un certain niveau de compétence ou de formation. Pour plus de détails concernant l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier ou sur les exemptions d'enregistrement dont elle se prévaut, veuillez consulter cette page Internet.

Des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

M. Schuster assumera les fonctions de directeur exécutif et de président-directeur général après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires.

