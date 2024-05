Soutenir les mères grâce à des services de garde à 10 dollars par jour





OTTAWA, ON, le 12 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les mères, et à toutes les personnes qui assument un rôle de mère, pour tout ce qu'elles font. Les mères travaillent fort pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Elles jouent souvent un rôle central dans nos familles et nos communautés, offrant un amour inconditionnel tout en conciliant leur carrière et d'autres responsabilités en matière de soins.

Mais pour bien des mères, y compris celles appartenant aux générations Z et millénariale, le coût de la garde d'enfants peut équivaloir à un deuxième paiement de loyer ou d'hypothèque. Il est donc plus difficile de commencer sa famille et de la soutenir. Les parents, particulièrement les mères, sont souvent forcés de choisir entre faire carrière et éviter les frais de garde d'enfants.

Une chance équitable pour chaque génération signifie que les parents, particulièrement les mères, n'ont pas à faire ce choix difficile entre faire carrière et avoir des enfants. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures pour réduire le coût de la vie et bâtir un Canada où chaque génération peut réaliser ses projets.

Déjà toutes les provinces et tous les territoires offrent, ou sont en voie d'offrir, des services de garde d'enfants réglementés à 10 dollars par jour. Ces progrès, réalisés grâce à un soutien fédéral de près de 40 milliards de dollars depuis 2016, rendent la vie plus abordable pour les jeunes familles. La participation des femmes à la population active a atteint le niveau record de 85,7 %, et plus de familles ont un revenu plus élevé et contribuent à la croissance économique du Canada tout en économisant des milliers de dollars en garde d'enfants chaque année.

Tandis que nous nous efforçons de créer 250?000 nouvelles places abordables d'ici mars 2026 par l'entremise du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, nous savons que nous devons faire en sorte que chaque famille puisse économiser des milliers de dollars par enfant par année en frais de garde. Mais les services de garde abordables doivent être accessibles pour plus de familles.

C'est pourquoi la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé que le gouvernement du Canada a signé des modifications aux accords sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada conclus avec l'ensemble des provinces et des territoires, allouant 625 millions de dollars de plus en fonds fédéraux aux provinces et aux territoires afin d'aider les fournisseurs de services de garde publics et sans but lucratif à créer plus de places et à offrir des services abordables aux familles des collectivités mal desservies. Les détails concernant l'affectation des fonds aux provinces et aux territoires seront communiqués sous peu. En outre, le nouveau programme de prêts pour l'expansion des services de garde, doté de 1 milliard de dollars et annoncé dans le budget de 2024, accordera encore plus de financement pour aider les fournisseurs de services de garde publics et sans but lucratif à créer plus de places.

La ministre Sudds a également mis en lumière les investissements annoncés dans le budget de 2024 qui renforceront l'économie des soins au Canada, afin d'aider ceux qui jouent des rôles essentiels dans la prestation de soins - pour les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap ou les parents âgés et les grands-parents - à économiser encore plus chaque année et à réaliser leurs propres aspirations professionnelles.

Parmi les mesures prévues dans le budget de 2024 qui visent à donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie figurent :

Lancer un programme national d'alimentation dans les écoles pour aider jusqu'à 400 000 enfants de plus à avoir les aliments dont ils ont besoin à l'école. Les enfants ont besoin d'une alimentation saine pour grandir, jouer, apprendre et réaliser leur plein potentiel. Pourtant, au Canada , un enfant sur quatre vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire, et beaucoup de ces enfants se rendent à l'école le ventre vide. C'est pourquoi le budget de 2024 prévoit la création d'un programme national d'alimentation dans les écoles, doté de 1 milliard de dollars.

Soutenir l'apprentissage parascolaire pour aider tous les élèves canadiens, y compris ceux des communautés à faible revenu et les jeunes Autochtones, à réaliser leur plein potentiel grâce à un investissement de 67,5 millions de dollars prévu dans le budget de 2024. L'apprentissage parascolaire et les différentes mesures de soutien, comme le mentorat et l'aide scolaire, jouent un rôle important dans la réussite des élèves à l'école, en particulier celle des élèves à risque.

mentorat Lancer un nouveau programme de prêts pour l'expansion des services de garde, financé à hauteur de 1 milliard de dollars pour aider les fournisseurs de services de garde publics et sans but lucratif à créer plus de nouvelles places et à rénover leurs garderies. Ainsi, il y aura plus d'options de garde d'enfants abordables qui permettront aux familles d'économiser de l'argent et qui feront en sorte que les parents n'ont pas à choisir entre faire carrière et avoir des enfants.

pour aider les fournisseurs de services de garde publics et sans but lucratif à créer plus de nouvelles places et à rénover leurs garderies. Ainsi, il y aura plus d'options de garde d'enfants abordables qui permettront aux familles d'économiser de l'argent et qui feront en sorte que les parents n'ont pas à choisir entre faire carrière et avoir des enfants. Offrir une exonération de remboursement du prêt d'études aux éducateurs et éducatrices de la petite enfance en milieu rural et éloigné afin d'encourager les éducateurs et éducatrices à travailler dans des collectivités éloignées et rurales, ce qui aidera les familles à obtenir les services de garde dont elles ont besoin. Grâce à un investissement de 48 millions de dollars sur quatre ans et de 15,8 millions de dollars par la suite, le montant exonéré pour les étudiants augmentera au fil des années de travail dans ces collectivités. Cette mesure améliorera l'accès à des services de garde d'enfants de grande qualité, un peu comme le font les programmes offerts aux médecins de famille et au personnel infirmier en milieu rural.

afin d'encourager les éducateurs et éducatrices à travailler dans des collectivités éloignées et rurales, ce qui aidera les familles à obtenir les services de garde dont elles ont besoin. Grâce à un investissement de 48 millions de dollars sur quatre ans et de 15,8 millions de dollars par la suite, le montant exonéré pour les étudiants augmentera au fil des années de travail dans ces collectivités. Cette mesure améliorera l'accès à des services de garde d'enfants de grande qualité, un peu comme le font les programmes offerts aux médecins de famille et au personnel infirmier en milieu rural. Accroître la formation en éducation de la petite enfance : Un investissement de 10 millions de dollars sur deux ans pour former davantage d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance aidera à constituer le bassin de talents nécessaire pour offrir des services de garde abordables et de qualité.

Un investissement de 10 millions de dollars sur deux ans pour former davantage d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance aidera à constituer le bassin de talents nécessaire pour offrir des services de garde abordables et de qualité. Améliorer l'accès aux services de garde pour le personnel des Forces armées canadiennes : Un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024- 2025, est accordé afin d'améliorer les services de garde pour les membres du personnel des Forces armées canadiennes et leur famille.

Un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024- accordé afin d'améliorer les services de garde pour les membres du personnel des Forces armées canadiennes et leur famille. Créer une table sectorielle sur l'économie des soins : Les experts qui siégeront à cette table mèneront des consultations et formuleront des recommandations au gouvernement du Canada sur les mesures concrètes qui permettraient de mieux soutenir l'économie des soins, notamment l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Les experts qui siégeront à cette table mèneront des consultations et formuleront des recommandations au gouvernement du sur les mesures concrètes qui permettraient de mieux soutenir l'économie des soins, notamment l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Aider les familles à économiser pour les études de leurs enfants grâce à une inscription automatique au Bon d'études canadien : À partir de 2028-2029, tous les enfants admissibles nés en 2024 ou par la suite seraient automatiquement inscrits à un régime enregistré d'épargne-études si ce n'est pas fait lorsqu'ils ont quatre ans, et les paiements admissibles du Bon d'études canadien, à hauteur maximale de 2 000 dollars , seraient déposés automatiquement dans le compte de ce régime sans qu'une contribution de la famille ne soit nécessaire.

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures proposées dans le budget de 2024 pour soutenir les familles, en particulier les mères, et bâtir une économie équitable pour chaque génération. Le budget de 2024 est un plan visant à bâtir un Canada où tout le monde a une chance égale de mener une vie confortable dans la classe moyenne. Parallèlement à ces investissements, le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration des soins de santé, les soins dentaires, la protection des pensions et l'amélioration de l'accès aux médicaments, pour que chaque génération soit en sécurité et en santé et puisse aller de l'avant.

«?Je souhaite à toutes les mères et figures maternelles une très bonne fête des Mères. Notre gouvernement continuera de faire d'importants investissements pour soutenir les familles et les enfants partout au pays. Des services de garde d'enfants abordables ouvrent aux parents, en particulier aux mères, de nouvelles possibilités de participer pleinement à la population active et de mener une carrière épanouissante et lucrative tout en donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie.?»

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

